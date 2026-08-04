Relatos de um jornal português revelaram que Pedro Gonçalves, astro do Sporting de Lisboa, já concluiu todos os detalhes relativos às suas condições pessoais com a diretoria do clube saudita Al Ittihad, preparando o terreno para sua aguardada transferência à Roshn Saudi League durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o que noticiou o jornal português "Record", o acordo alcançado entre o jogador e o clube prevê que Gonçalves receba um salário anual gigantesco que chega a 10 milhões de euros, o que faz dele um dos jogadores mais bem pagos da liga saudita caso a negociação seja oficializada.

Acrescentou que o jogador português passou a ficar em situação de espera, aguardando o sinal verde definitivo para arrumar as malas e viajar à Arábia Saudita para se submeter aos exames médicos e assinar os contratos.

Afirmou que isso está condicionado ao término das negociações que ocorrem atualmente entre o Al Ittihad e a diretoria de seu clube português, que ainda discutem os últimos detalhes e as cláusulas financeiras relativas ao valor da transferência do jogador.

Nesse mesmo contexto, o jornal português destacou que o emperramento das negociações ou seu prolongamento por um período maior pode refletir diretamente na participação de Pedro Gonçalves com sua equipe atual, tendo apontado como provável sua ausência do confronto previsto no playoff asiático diante de Al Ittihad e Al Jazira, como medida preventiva até que seu futuro seja definido e para evitar qualquer lesão que possa atrapalhar sua transferência para o Al Ittihad.