Contrato de renovação de Benzema com o Real tem cláusula de 1 bilhão de euros

O atacante ampliou seu vínculo até junho de 2023, e tirá-lo dos Blancos não será um missão fácil para possíveis interessados

Karim Benzema assinou uma renovação contratual com o Real Madrid até junho de 2023, ou seja, por mais duas temporadas. E pelo que a multa rescisória indica, a intenção do clube é que o atacante realmente fique no Santiago Bernabéu até o final do vínculo.

O mercado de atacantes está bastante aquecido nesta janela de transferências. Romelu Lukaku voltou ao Chelsea, Lionel Messi se despediu do Barcelona, Erling Haaland, Harry Kane, Robert Lewandowski e Kylian Mbappé foram protagonistas de grandes especulações. Este, porém, não parecia ser o problema do Real que, desde o começo, viu Benzema disposto a renovar seu atual vínculo e sempre aberto a negociações para isso.

No entanto, o clube preferiu não arriscar ver o atacante sendo mais uma das especulações do mercado. Pretendendo manter seu camisa 9, o clube merengue renovou o contrato de Benzema por mais duas temporadas, e colocou uma multa muito, muito alta para liberar o jogador antes de junho de 23. Caso algum clube queira tirar o francês dos Blancos, deverá pagar € 1 bilhão, o equivalente a mais de R$ 6 bilhões nos valores de câmbio atuais.

Este novo contrato vai permitir que Benzema continue escrevendo sua história no Real, que já dura 12 anos, desde que, em 2009, ele se transferiu do Lyon, chegando ao clube junto com Cristiano Ronaldo e Kaká. À época, os Blancos pagaram € 36 milhões aos franceses para contar com o atacante, que tinha apenas 21 anos de idade e quatro de carreira porfissional.

Desde então, o francês se tornou o quinto maior artilheiro da história do clube merengue, com 281 gols - incluindo 194 na La Liga e 59 na Liga dos Campeões -, podendo chegar ao pódio ainda este ano. Caso faça mais 27 gols, ele se iguala a Di Stéfano e fica atrás apenas de Cristiano Ronaldo, o maior com 451, e Raúl, com 323 gols. Além disso, já são 19 títulos importantes conquistados nestes anos de Real, entre eles quatro da Champions League e do Mundial de Clubes, e três do Campeonato Espanhol.

Benzema foi o sexto jogador da equipe titular a assinar um novo contrato com o Real Madrid nesta janela, após Luka Modric, Nacho, Dani Carvajal, Lucas Vazquez e Thibaut Courtois.