Ele já foi considerado uma grande promessa para o futuro, mas agora Renato Sanches está sem clube aos 29 anos. Isso porque, como informa o jornal português Record , o contrato do meio-campista central com o vencedor da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain, foi rescindido.

O jogador, que soma 32 partidas pela seleção portuguesa e cujo vínculo com o PSG na verdade ainda seria válido por mais um ano, busca o próximo passo em sua carreira, depois de já não ter futuro na capital francesa.

Mais recentemente, Sanches foi emprestado pelo PSG três vezes seguidas: para a Roma, para o Benfica e para o Panathinaikos, sem conseguir convencer de forma consistente em nenhuma de suas três passagens por empréstimo nem se credenciar para uma contratação em definitivo. Como será seu futuro agora está em aberto, embora recentemente até o clube da Bundesliga Union Berlin tenha sido apontado como um possível destino.

Sanches chamou atenção como talento excepcional na EURO 2016 e, no mesmo ano, foi premiado com o Golden Boy Award como melhor jogador sub-21 da Europa, motivo pelo qual o Bayern de Munique pagou cerca de 35 milhões de euros ao Benfica na época. Mas ele não conseguiu realmente se firmar na Baviera.

Depois, foi emprestado ao Swansea City, antes de se transferir em 2019 para o Lille por 20 milhões de euros. Três anos depois, Sanches seguiu para o PSG, mas também não conseguiu se firmar na equipe e acabou disputando apenas 27 partidas pelo time de Paris.