Contratar jogadores do Real Madrid? Presidente de clube egípcio garante ser possível

Segundo o presidente do Zamalek, a equipe está preparada para um aumento no número de sócios e poderá gastar mais do que seus oponentes no Egito

O clube egípcio, Zamalek, está perto de se tornar o time mais rico do país e poderá contratar jogadores do Real Madrid, afirma o presidente Mortada Mansour. O mandatário do Zamalek, time treinado por Jesualdo Ferreira, ex-Santos, anunciou os detalhes da nova sede e estádio do clube. Mansour, que voltou ao comando do time egípcio em 2021 para seu quinto mandato como presidente, insiste que os fundos gerados por sócios garantirão que eles tenham mais dinheiro para gastar do que qualquer um de seus rivais, especialmente o Al-Ahly. "Seremos o clube mais rico do Egito e podemos contratar qualquer jogador, mesmo que seja do Real Madrid", disse ele aos repórteres. O mandatário aproveitou para criticar o modo que o Zamalek está sendo tratado pelo governo local, especialmente pela diferença entre o rival Al-Ahly. zamalek website O Zamalek solicitou um novo terreno na cidade de Novo Cairo, mas seu apelo foi recusado, enquanto o Al-Ahly recebeu um lote do governo, levantando preocupações de que poderia haver algum conflito entre os torcedores de ambas as equipes. "Pedimos ao primeiro-ministro para obter um terreno em Cairo, e infelizmente não conseguimos o terreno, ao contrário do que aconteceu com o Al-Ahly, que conseguiu um terreno para estabelecer uma nova sede do clube, e no final, essa é a opinião dos funcionários e nós a respeitamos", acrescentou. "Alguns estão tentando fabricar uma rivalidade entre as torcidas e as instituições, e isso não é necessário." "Peço aos torcedores do Al-Ahly que prestem atenção ao que está acontecendo agora, e o mais importante para nós é o Egito, não Zamalek ou Al-Ahly ou Mortada Mansour ou Al-Khatib. a coisa mais importante é o nosso país." Escolha dos editores Flamengo encaminha contratação de Oscar até dezembro

