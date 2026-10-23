Contratado por Cruyff, Camara salva o Jong Ajax com uma bela cobrança de falta; Veerman e Van der Hurk marcam hat-tricks de verdade

O FC Emmen conquistou uma vitória importante na Keuken Kampioen Divisie. A equipe venceu o Vitesse em Arnhem e agora ocupa a segunda posição, também graças à derrota do Almere City para o Roda JC (2-3). O Heracles segue na liderança, embora não tenha conseguido vencer o NAC. Com um hat-trick, Henk Veerman comandou o FC Volendam, que subiu para o sétimo lugar.

NAC Breda - Heracles Almelo 1-1

Charles Andreas Brym abriu o placar logo no início da partida. Foi o sexto jogo consecutivo em que ele balançou a rede. A vantagem, porém, durou pouco. Jean-Paul N’Djoli sofreu um toque dentro da área, e Tristan van Gilst não desperdiçou a cobrança de pênalti. No segundo tempo, uma confusão entre os jogadores foi o momento de maior tensão em Breda.

Almere City - Roda JC Kerkrade 2-3

O time da casa saiu na frente após apenas quatro minutos. Hamza el Dahri recebeu a bola dentro da área e finalizou com facilidade: 1-0. Embora o Roda tenha passado a jogar melhor, o Almere ampliou com Jamie Jacobs. Após uma disputa pela bola na cobrança de um escanteio, ele marcou de muito perto.

Em pouco tempo, Anthony van den Hurk fez o 2-1, o 2-2 e o 2-3. O atacante do Roda JC estava imparável em Almere e poderá levar a bola do jogo para casa.

FC Volendam - Jong FC Utrecht 6-2

Em Volendam, os visitantes de Utrecht saíram na frente após um quarto de hora de jogo. Jesse Owen marcou de perto. O Utrecht não pôde aproveitar a vantagem por muito tempo, porque o "Furacão Henk" entrou em ação, como disse Hans Kraay junior no estúdio da ESPN. Veerman marcou três gols antes mesmo do intervalo: 3-1.

No segundo tempo, o Utrecht logo diminuiu, mas Frederik Ihler rapidamente voltou a ampliar a vantagem: 4-2. O próprio Ihler fez também o 5-2. A dez minutos do fim, Younes Jaber el Maftahi marcou um belo gol e fechou o placar em 6-2.

De Graafschap - RKC Waalwijk 1-1

O De Graafschap saiu na frente contra o RKC com um belo chute de longa distância de Björn van Zijl. Pouco antes, o atacante havia acertado a trave. Perto do fim da partida, Ryan Fage empatou para o RKC.

TOP Oss - Jong Ajax 3-3

Depois de desperdiçar várias chances claras, o Ajax abriu o placar aos 27 minutos. Salazar aproveitou um cruzamento de Pharrell Nash com uma finalização espetacular: 0-1. Pouco depois, a equipe de jovens do Ajax fez o 0-2. Após uma boa jogada, Javier Monserrate rolou para Emre Ünüvar, que só precisou empurrar para o gol.

Graças a uma falha enorme do goleiro Joeri Heerkens, o TOP Oss diminuiu inesperadamente para 1-2. Pouco depois, Maxim Mariani cabeceou após um escanteio e fez o 2-2. O Jong Ajax acabaria até mesmo sofrendo a virada. Mais uma vez, foi Visser e, mais uma vez, um escanteio foi decisivo contra o Ajax: 3-2.



O Jong Ajax, porém, não terminou a partida derrotado. Abdoulaye Camara, que chegou por empréstimo da Udinese no último verão europeu, com opção de compra, cobrou uma falta de longa distância com a parte interna do pé e acertou o ângulo.

Vitesse - FC Emmen 0-2

No primeiro tempo, as duas equipes estiveram muito perto de abrir o placar. Naoufal Bannis não conseguiu alcançar por pouco um cruzamento rasteiro vindo da lateral, enquanto, do outro lado, Jack Cooper Love parou no goleiro Connor van den Berg. No segundo tempo, Cooper Love conseguiu aproveitar um cruzamento para marcar. Em seguida, o Vitesse criou muitas chances, mas Sam Karssies se mostrou imbatível. Na reta final, Michael Breij fez o 0-2 em uma cobrança de pênalti.

FC Den Bosch - MVV Maastricht 2-2

Sebastian Karlsson Grach abriu o placar para o FC Den Bosch aos nove minutos, após jogada de Kevin Monzialo: 1-0. Depois do intervalo, o MVV empatou graças a Robert Klaassen, que, aos 54 minutos, cobrou um escanteio direto para o gol com uma bela curva. Sete minutos depois, Ilias Boumassaoudi recolocou o Den Bosch na frente, após passe de Devon de Corte. Aos 79 minutos, porém, Finn Dicke cabeceou para fazer o 2-2.

Depois disso, o goleiro Pepijn van de Merbel, do FC Den Bosch, foi expulso após sair muito da meta e cometer uma falta grosseira em Thijme Verheijen. O MVV parecia perto de conquistar a vitória na reta final, mas um gol de Verheijen foi anulado por impedimento.

FC Eindhoven - Jong PSV 1-2

O Jong PSV venceu o minidérbi da Cidade da Luz na noite de sexta-feira, apesar do domínio do time da casa. Samuel Dumbili abriu o placar aos 11 minutos ao completar um cruzamento de Kluit. O FC Eindhoven passou então a buscar o empate e foi recompensado aos 31 minutos, quando Rayan Buifrahi marcou com um chute no canto mais próximo.

Depois, o time da casa teve outras oportunidades, mas Buifrahi e Siegert Baartmans acertaram o travessão. Contra o andamento do jogo, o Jong PSV voltou a ficar à frente aos 76 minutos: Austyn Jones converteu um pênalti após falta de Junior Poortvliet em Mulders.

Jong AZ - Helmond Sport 5-4

O Helmond Sport perdeu uma partida maluca para o Jong AZ por 5-4 na noite de sexta-feira, apesar de os visitantes terem buscado o empate três vezes. A equipe de jovens comandada pelo técnico Frédéric Frans ficou em desvantagem de 2-0 logo no início, com gols de Bogdan Budko e Jasper Hartog. Tarik Essakkati diminuiu para o Helmond, antes de Dean Huiberts cabecear para fazer o 2-2 após passe do próprio Essakkati.

Pouco depois do intervalo, Hartog recolocou o Jong AZ na frente com um chute de longa distância. Michel Ludwig empatou após quase uma hora de jogo, novamente após jogada de Essakkati. Aos 78 minutos, Frej Elkjaer marcou de falta e colocou o time da casa na frente pela quarta vez. O Helmond Sport mostrou capacidade de reação mais uma vez e chegou ao 4-4 a um minuto do fim, com o reserva Kiton Ekoli. Ainda assim, tudo deu errado no último minuto, quando Jeremiah Esajas cabeceou após um escanteio para fazer o 5-4 para o Jong AZ.