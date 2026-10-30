Compartilhar Siga GOAL no Google

O meio-campista do Manchester United Youri Tielemans manifestou total apoio ao técnico Michael Carrick, que está sob pressão em meio a crescentes especulações sobre sua permanência no cargo em Old Trafford. O jogador da seleção belga também minimizou as recentes críticas públicas feitas pelos companheiros de equipe mais experientes Bruno Fernandes e Lisandro Martinez antes da visita ao Chelsea, no sábado.

Publicidade

Meio-campista belga defende técnico sob pressão

Tielemans afirmou que o elenco do Manchester United precisa de “estabilidade”, e não de mais uma troca de técnico, apesar da sequência de oito jogos sem vencer em todas as competições. Depois de chegar do Aston Villa em julho, após conversas com o treinador, o meio-campista viu o Manchester United sofrer duas derrotas consecutivas por três gols de diferença na semana passada. Os resultados deixaram o clube na 16ª posição da Premier League, com sete pontos em oito jogos.

Elenco mantém confiança no técnico

A pressão sobre o comando do time em Old Trafford aumentou depois que o United perdeu duas de suas três primeiras partidas na Champions League da UEFA e ficou a apenas um ponto da zona de rebaixamento da primeira divisão. No entanto, Tielemans, que se mudou para Manchester no verão após conversar diretamente com Carrick, insistiu que demitir o ex-meio-campista só agravaria a situação da equipe.

Em entrevista à TNT Sports, o belga disse: “Vim para cá em parte por causa dele, porque ele queria que eu estivesse aqui. Ele queria que eu ajudasse o time. Então, fico muito feliz que ele permaneça e, quanto ao grupo inteiro, não queremos uma mudança repentina. Não queremos uma grande mudança que atrapalhe as coisas ainda mais do que já estão. Só precisamos de estabilidade, precisamos continuar trabalhando duro, e em algum momento a situação vai mudar.”

Ao afirmar que o treinador continua, sem dúvida, com o apoio do elenco apesar da péssima sequência no outono, o jogador de 29 anos acrescentou: “Desde que cheguei, ele sempre fez o trabalho dele. Tentou implementar um sistema no qual todos nos sentimos confortáveis. Cheguei neste verão porque ele me convenceu a vir e ajudar o time. Só tenho coisas positivas a dizer sobre ele, e todos no vestiário diriam o mesmo. Precisamos permanecer unidos e reverter essa situação.”

Publicidade Publicidade

Ainda assim, a agitação fora de campo agravou as dificuldades do United nas últimas semanas. Após uma derrota para o Atlético de Madrid em competição europeia, o defensor Martinez cobrou publicamente mais investimentos no elenco e “mais do nosso diretor técnico [Jason Wilcox]”, antes de pedir desculpas posteriormente.

Tópicos relacionados

Apenas uma semana depois, após o United ser derrotado de forma convincente por 4 a 1 pelo Como de Cesc Fabregas na Champions League, o capitão Fernandes questionou a abordagem da comissão técnica em entrevista à TNT Sports: “É uma decisão da comissão técnica não pressionar individualmente. Às vezes, quando você deixa esses times ficarem muito com a bola, eles ganham confiança.”

Frustrações internas refletem vontade de vencer

Fernandes ficou no banco durante toda a derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth no domingo. Foi a terceira vez em quatro temporadas que o Bournemouth venceu por esse placar em Old Trafford, embora Carrick tenha confirmado na quinta-feira que o meia português segue “totalmente comprometido” e continuará como capitão.

Publicidade

Embora tenha reconhecido que essas insatisfações devem “ficar dentro do grupo”, Tielemans defendeu a paixão de seus companheiros: “Cada um tem seu jeito de ser. É uma questão de tentar se expressar no tom certo, no momento certo. Obviamente, falou-se muito sobre isso, então não vou me aprofundar muito mais no assunto. Mas isso mostra que todos se importam. Todos queremos reverter essa situação.

“Queremos vencer jogos. Todos somos vencedores e, quando a frustração aumenta, podem surgir palavras e opiniões diferentes, o que é totalmente normal. Desde que isso fique dentro do grupo, essa é a melhor parte.”

Publicidade

Ao insistir que “grande parte” da culpa pela má fase do United cabe ao elenco, e não à comissão técnica, o meio-campista continuou: “Não depende apenas do técnico. Ele está fazendo o trabalho dele. Nós, jogadores, também precisamos fazer o nosso. É uma via de mão dupla.”

Essa visão foi compartilhada pela torcida em Old Trafford após a derrota para o Bournemouth no domingo. Os torcedores cantaram o nome de Carrick antes de vaiar os jogadores, depois que o técnico entrou no túnel.

Publicidade

Sobre a reação das arquibancadas, Tielemans disse: “Entendo [as vaias], porque os torcedores são exigentes. Eles viveram momentos muito bons no clube, viram muitas conquistas. É muito normal que sejam exigentes. Nós também cobramos muito de nós mesmos e, quando os resultados são negativos, obviamente eles ficam frustrados, mas nós também ficamos.

“Queremos vencer jogos e, obviamente, não é agradável ouvir vaias ao sair de campo, mas, naquele momento, é a frustração deles se manifestando, algo que precisamos aceitar e superar juntos. Espero que saiamos mais fortes do que na semana passada. Acho que a semana passada foi muito negativa para nós, jogadores, e para o clube, com duas derrotas. Queremos corrigir as coisas.”

Publicidade

Como apenas seis equipes da Premier League têm uma campanha defensiva pior nesta temporada, Tielemans também observou que o elenco passou a semana trabalhando nos treinos para “ser mais compacto taticamente”. E concluiu: “Precisamos garantir que sejamos fortes como grupo e que nossas qualidades individuais possam aparecer com muito mais facilidade do que nas últimas semanas.”

Organização defensiva será testada contra o Chelsea

O United colocará esse trabalho defensivo à prova no horário do almoço de sábado, quando irá a Stamford Bridge enfrentar o Chelsea. Com o clube perigosamente perto da zona de rebaixamento da Premier League após duas derrotas consecutivas por três gols de diferença, apresentar um desempenho melhor no oeste de Londres é fundamental para interromper a queda. Conseguir um resultado positivo fora de casa também aliviaria a pressão imediata sobre a permanência de Carrick no cargo.