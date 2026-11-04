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Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Moataz Elgammal
Traduzido por

Contratado pelo Arsenal no verão, Andria Bartishvili pode ficar até três meses afastado por lesão nos ligamentos do tornozelo antes de estrear

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O novo reforço do Arsenal, Andria Bartishvili, deve ficar afastado por dois a três meses após sofrer uma lesão significativa no tornozelo enquanto atuava por empréstimo na Geórgia. O meia-atacante de 17 anos, que acertou sua ida para o Arsenal em uma negociação de 4 milhões de libras no verão, pode perder o restante da fase de liga da Conference League antes mesmo de estrear pelo clube.

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Bartishvili sofre lesão no ligamento do tornozelo durante empréstimo ao Iberia 1999

De acordo com o football.london, Bartishvili está emprestado pelo Kolkheti 1913 ao também georgiano Iberia 1999, que disputa a Conference League da UEFA, mas a lesão pode deixá-lo fora do restante da fase de liga. O Iberia confirmou o problema em suas redes sociais.

Um comunicado informou: "Os resultados da ressonância magnética de Andria Bartishvili confirmaram danos de alta qualidade no ATFL (ligamento talofibular anterior). Andria poderá passar por várias etapas de tratamento e concluir a reabilitação antes do fim da temporada."

Lesão tira de jovem do Arsenal a chance de ganhar experiência europeia

Bartishvili deve se juntar aos novos companheiros de Arsenal no verão europeu e poderá fazer sua primeira partida pelo clube na pré-temporada, caso seja escolhido. Por isso, a lesão representa um duro golpe e vai privá-lo de uma valiosa experiência em competições europeias. O jovem era alvo de vários clubes de ponta, mas o Arsenal superou concorrentes como o Liverpool para contratá-lo em uma negociação de cerca de 4 milhões de libras.

Ele faz parte de um grupo de jovens promessas que vão se juntar ao clube, entre elas Victor Ozhianvuna, do Shamrock Rovers, e os gêmeos equatorianos Holger e Edwin Quintero, do Independiente. Questionado pelo football.london em meados de setembro sobre a busca por jovens talentos, Mikel Arteta disse: "Bem, é um trabalho conjunto do clube. Sabemos que, se quisermos manter esse nível constantemente e já ter um caminho dentro do clube, que é a melhor forma, obviamente, de trazer jogadores da base ou das categorias de formação para o nosso time, eles precisam estar entre os melhores do mundo no recrutamento. Recrutar no país, recrutar no exterior, buscar os melhores talentos possíveis para nos dar a melhor chance de sustentar esse nível."

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Técnico da seleção sub-21 da Geórgia aposta em Bartishvili para chegar ao topo

Bartishvili já disputou duas partidas pela seleção sub-21 da Geórgia e era apontado como candidato a uma convocação para a equipe principal em breve. Em entrevista exclusiva ao football.london, Ramaz Svanadze, técnico da seleção sub-21, disse: "Acredito que ele tem todas as chances e oportunidades de realmente mostrar seu valor no mais alto nível, porque é exatamente isso que ele quer fazer. Ele quer jogar no mais alto nível pela equipe principal do Arsenal.

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"E, obviamente, muitos jogadores querem isso, mas ele também tem o talento e o perfil mental, a mentalidade necessária para conseguir, se continuar nesse caminho. A alta intensidade que caracteriza o futebol inglês é algo a que eles terão de se adaptar. Esse será o maior desafio para ele."

O que vem pela frente para Bartishvili?

Bartishvili passará agora por várias etapas de tratamento e reabilitação na Geórgia. O Iberia espera que ele volte antes do fim da temporada.

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Se a recuperação seguir conforme o planejado, o meio-campista se juntará ao elenco de Arteta no verão europeu e buscará sua primeira oportunidade de jogar com a camisa do Arsenal durante a pré-temporada.

صحفي