Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1079280163.jpgZUMA Press Wire

Traduzido por

Contratação surpreendente coloca Haitham Hassan na Liga dos Campeões: um passo para a realização do sonho

Mercado da bola
H. Hassan
Real Oviedo
Celtic
Campeonato Escocês
Egito
Scotland

O astro egípcio rumo ao Celtic

O clube escocês Celtic acertou a contratação do ponta egípcio Haitham Hassan, vindo do espanhol Real Oviedo, em um contrato que se estende por quatro anos, até o verão de 2030, segundo revelou o confiável jornalista Georgios Tsarouchas.

Tsarouchas confirmou, por meio de sua conta oficial na plataforma "X", que o acordo foi fechado 100% entre todas as partes, indicando que o jogador egípcio aceitou a oferta apresentada pelo campeão da Escócia, enquanto o Real Oviedo se mostrou disposto a concordar com a saída de seu astro, restando ainda algumas bonificações em negociação final.

O contrato inclui uma cláusula que garante uma enorme bonificação financeira a Haitham Hassan e a seu antigo clube, o Real Oviedo, caso o Celtic consiga se classificar para a fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, algo que o jornalista já havia mencionado em uma reportagem anterior, no dia 26 de julho passado.

O Celtic vem fazendo esforços intensos para concretizar a transferência que Tsarouchas descreveu como "enorme", a fim de contratar aquele que chamou de "estrela da Copa do Mundo e astro egípcio", diante do grande interesse pelo jogador após sua atuação de destaque contra a Argentina. O Real Oviedo pede um valor entre 6 e 7 milhões de euros para abrir mão de seu jogador.

Amistosos de clubes
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Campeonato Escocês
Kilmarnock crest
Kilmarnock
KIL
Celtic crest
Celtic
CEL

A negociação enfrenta a concorrência de outros clubes espanhóis e ingleses que manifestaram o desejo de contratar o ponta egípcio, que se tornou "um jogador que merece ser acompanhado", segundo Tsarouchas, depois de se impor como um dos mais destacados talentos em ascensão de LaLiga.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google