O clube escocês Celtic acertou a contratação do ponta egípcio Haitham Hassan, vindo do espanhol Real Oviedo, em um contrato que se estende por quatro anos, até o verão de 2030, segundo revelou o confiável jornalista Georgios Tsarouchas.
Tsarouchas confirmou, por meio de sua conta oficial na plataforma "X", que o acordo foi fechado 100% entre todas as partes, indicando que o jogador egípcio aceitou a oferta apresentada pelo campeão da Escócia, enquanto o Real Oviedo se mostrou disposto a concordar com a saída de seu astro, restando ainda algumas bonificações em negociação final.
O contrato inclui uma cláusula que garante uma enorme bonificação financeira a Haitham Hassan e a seu antigo clube, o Real Oviedo, caso o Celtic consiga se classificar para a fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, algo que o jornalista já havia mencionado em uma reportagem anterior, no dia 26 de julho passado.
O Celtic vem fazendo esforços intensos para concretizar a transferência que Tsarouchas descreveu como "enorme", a fim de contratar aquele que chamou de "estrela da Copa do Mundo e astro egípcio", diante do grande interesse pelo jogador após sua atuação de destaque contra a Argentina. O Real Oviedo pede um valor entre 6 e 7 milhões de euros para abrir mão de seu jogador.
A negociação enfrenta a concorrência de outros clubes espanhóis e ingleses que manifestaram o desejo de contratar o ponta egípcio, que se tornou "um jogador que merece ser acompanhado", segundo Tsarouchas, depois de se impor como um dos mais destacados talentos em ascensão de LaLiga.