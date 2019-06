Contratação recorde de João Félix marca nova fase para o Atlético de Madrid

Compra mais cara da história do time espanhol inicia uma nova fase de mais expectativas e também de maior cobrança

Com a contratação de João Félix por 126 milhões de euros, o consegue mais do que um dos mais promissores atacantes do mundo. O time espanhol ganha também mais responsabilidade, cobrança e um lugar na primeira prateleira do futebol europeu.

Nos últimos anos foi comum ver o Atlético de Madrid ter alguns dos melhores jovens jogadores do mundo. Foi assim com os goleiros Thibaut Courtois e Jan Oblak, com o zagueiro José Gímenez, com o lateral Lucas Hernández e o atacante Antoine Griezmann.

A diferença agora é o caminho do Atleti para o jogador: ao invés de buscar alguém ainda barato antes estourar no cenário europeu, o clube está fazendo uma das contratações mais caras da história para tirar do um jogador que era disputado por , , e outros dos clubes mais ricos do continente.

Nos últimos anos o Atlético de Madrid se acostumou a brigar por títulos grandes e bater de frente com os melhores do continente, mas mesmo com diversas vitórias, finais de e título da , o time ainda era visto como de um segundo escalão. O elenco sempre tinha menos nomes de peso, menos dinheiro e tudo precisava ser compensado pela defesa feroz, disciplina e a organização imposta pelo técnico Diego Simeone.

A chegada de João Félix é o símbolo de uma mudança de fesa. Depois do sucesso do time sobreviver por alguns anos e mostrar que não é só sorte de um ano, depois do time pagar caro para manter seu treinador e de inaugurar um novo estádio, agora é a hora de entrar na briga pelos grandes nomes do futebol.

O caminho para o sucesso, porém, não é sem obstáculos. Muitos acreditavam que essa mudança simbólica do Atleti havia ocorrido na temporada passada quando eles conseguiram segurar Antoine Griezmann apesar dos avanços do . Depois de um ano frustrante não só nos resultados como no estilo de jogo, ainda com dificuldade de proposição de jogo, o atacante francês pediu para sair pouco tempo depois de renovar por "acreditar no projeto".

A temporada 2019-20 vai ser de renovação em Madri. Além de Griezmann, o zagueiro Diego Godín deu adeus ao time, Lucas Hernandéz foi vendido ao Bayern de Munique e Rodri ainda está na mira do Manchester City. É o momento do clube mostrar a força que os outros times ricos do continente demonstram: a capacidade de vender nomes importantes e substituí-los com outros da mesma qualidade. João Félix é, sem dúvida, um excelente começo.

É preciso, porém, ficar de olho nas cobranças. Se há alguns anos a torcida e a imprensa viam o Atlético de Madrid como uma boa história de alguém vindo de baixo para desafiar os gigantes, agora vão cobrar títulos como se cobram dos maiores do mundo.

Ao relembrar a carreira de Fernando Torres, que anunciou sua aposentadoria na última semana, é curioso ver sua trajetória no Atlético de Madrid: ele estreia pelo clube na segunda divisão no começo do século e volta mais de dez anos depois para ganhar uma Europa League e disputar uma final de Champions League. Se tivesse voltado alguns anos antes ainda teria feito parte do clube que superou Barcelona e para ser o campeão espanhol em 2014.

Com boa gestão, um excelente técnico e o dinheiro chegando parece que essa evolução gradual que começou lá em 2001 vai continuar por mais alguns anos.