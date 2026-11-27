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O interesse do Barcelona em contratar Ilyas Hidaoui causou grande repercussão no Marrocos, com o aumento das esperanças de que um dos principais talentos em ascensão da Academia Mohammed VI se transfira para o clube catalão, um passo que reflete os frutos do investimento marroquino na formação de jogadores.

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Segundo o jornal espanhol "Sport", as notícias divulgadas pela imprensa africana sobre a intenção do Barcelona de apresentar uma proposta pelo jovem lateral-direito tiveram grande repercussão na mídia marroquina e africana, que destacou a aposta do clube catalão em atrair talentos do continente africano.

Hidaoui, de 18 anos, é considerado um dos zagueiros mais promissores do futebol marroquino. Seu nome circula há algum tempo entre os especialistas em descoberta e desenvolvimento de talentos no país, e alguns deles já fizeram análises detalhadas de suas qualidades técnicas.

As características do jogador explicam o interesse do Barcelona, sobretudo sua capacidade de ler o jogo e de contribuir na construção das jogadas, atributos que o clube catalão busca em seus atletas.

De acordo com o site "Africa Foot", o treinador marroquino Fouad Sahabi destacou a inteligência tática de Hidaoui e sua capacidade de antecipar os movimentos dos adversários, além da facilidade em cumprir as funções defensivas sem precisar correr riscos desnecessários.

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O treinador ressaltou a qualidade da leitura de jogo do atleta, sua capacidade de sair com a bola sob pressão e de ligar os setores por meio de passes verticais.

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Sahabi também enfatizou a superioridade de Hidaoui no jogo aéreo, tanto pela força na impulsão quanto pela capacidade de escolher o momento certo para intervir, uma virtude que o torna uma ameaça nas bolas paradas ofensivas.

Essas qualidades desenham o perfil de um defensor com atributos compatíveis com a filosofia do Barcelona, já que ele consegue assumir responsabilidade com a bola nos pés e oferecer soluções aos companheiros, além de cumprir suas tarefas defensivas.

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Por sua vez, Mohamed Oustad, ex-jogador do Raja Casablanca e treinador especializado na formação de talentos, elogiou o potencial de Hidaoui e avaliou que ele tem condições de dar o salto para um nível mais alto do futebol europeu.

O treinador destacou a maturidade tática do jogador, acima do que é comum para a sua idade, além da tranquilidade que demonstra em situações de pressão e de sua capacidade de liderança em campo.

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Ele também apontou a facilidade de Hidaoui em ler as intenções dos adversários e sua capacidade de prever o desenvolvimento das jogadas e antecipar os movimentos dos atletas.

Esses elogios se refletem dentro de campo: Hidaoui foi campeão da Copa Africana de Nações Sub-17 com o Marrocos em 2025 e eleito o melhor jogador do torneio internacional sub-19 organizado pela Academia Mohammed VI em abril passado.

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O fato de um defensor ter recebido o prêmio de melhor jogador de um torneio que contou com a participação de várias categorias de base de grandes clubes europeus é uma prova clara do tamanho do seu potencial.

O interesse do Barcelona representa um novo impulso na carreira do jogador, visto no Marrocos como alguém pronto para dar um passo importante em sua trajetória no futebol.

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A direção esportiva do clube catalão pretende continuar explorando o mercado africano, cada vez mais atraente para os clubes europeus, e Hidaoui reúne muitas das características técnicas que o Barcelona procura em suas contratações voltadas a jovens talentos.