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Contratação promissora: Barcelona monitora o drama de estrela do Chelsea com Alonso

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O brasileiro Estêvão, estrela do Chelsea, não está tendo o papel que esperava na sua segunda temporada no Stamford Bridge, e essa queda na sua participação não passou despercebida pelo Barcelona.

O jornal Sport noticiou que o Barcelona está à frente dos clubes que acompanham a situação de Estêvão, de 19 anos, cujo contrato com o Chelsea vai até o verão de 2033.

Os números refletem as dificuldades que Estêvão enfrenta para garantir um lugar nos planos do técnico Xabi Alonso.

Estêvão atuou por apenas 259 minutos nesta temporada, distribuídos em 9 partidas entre o Campeonato Inglês e a Copa da Liga.

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No Campeonato Inglês, participou de 7 partidas, 6 delas como suplente, e, além disso, não marcou nenhum gol nem deu nenhuma assistência desde o início da atual temporada.

A eliminação do Chelsea na Copa da Liga diante do Liverpool colocou os holofotes, de forma especial, sobre a situação de Estêvão.

Apesar de ter feito o aquecimento durante a partida, Estêvão não entrou em campo no confronto, uma decisão que gerou críticas de parte da torcida do Chelsea e voltou a evidenciar o papel limitado que ele tem no time.

Essa queda na participação de Estêvão não passou despercebida pelo Barcelona, já que o clube catalão continua monitorando de perto a situação do jogador brasileiro e não desviou a atenção dele.

Estêvão é um dos jogadores que conta com grande admiração do diretor esportivo do Barça, Deco, que conhece bem o seu talento e o seu potencial.

No momento em que aumentam as especulações sobre o futuro de Estêvão, Xabi Alonso abordou ontem a situação do ponta brasileiro durante a coletiva de imprensa que antecedeu o duelo contra o Manchester United.

O técnico do Chelsea procurou transmitir tranquilidade, afirmando que Estêvão terá oportunidades de jogar ao longo da temporada.

Alonso foi questionado sobre a possibilidade de o jogador brasileiro sair por empréstimo durante a janela de transferências de inverno, mas descartou que o Chelsea esteja trabalhando nesse sentido, dizendo: "Não há nenhuma discussão a respeito disso".

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