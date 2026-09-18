Contratação milionária não entrará mais em campo pelo PSV nesta temporada

Adamo Nagalo não entrará em campo pelo PSV nesta temporada, informou o De Telegraaf na noite desta sexta-feira. O defensor enfrenta um “problema médico”, segundo Jeroen Kapteijns.

Nagalo parecia estar de saída para o FK Corum neste verão, mas o zagueiro não foi aprovado nos exames médicos na Turquia. Ainda assim, segundo o De Telegraaf, existe a chance de que ele deixe o PSV mesmo assim.

O que exatamente está acontecendo com Nagalo, o PSV não quer dizer por causa das regras de privacidade. O que se sabe é que ele não voltará mais a atuar pelo clube de Eindhoven.

Há dois anos, o PSV ainda pagou sete milhões de euros ao FC Nordsjaelland pelo jogador de Burkina Faso, que anteriormente já havia ficado fora de ação por muito tempo devido a uma lesão no ombro.

No total, ele disputou apenas doze partidas com a camisa do PSV. Na temporada passada, foi emprestado por meio ano ao Konyaspor, da Turquia.



