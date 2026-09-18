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PSV Eindhoven v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Bart DHanis
Traduzido por

Contratação milionária não entrará mais em campo pelo PSV nesta temporada

Adamo Nagalo não entrará em campo pelo PSV nesta temporada, informou o De Telegraaf na noite desta sexta-feira. O defensor enfrenta um “problema médico”, segundo Jeroen Kapteijns.

Nagalo parecia estar de saída para o FK Corum neste verão, mas o zagueiro não foi aprovado nos exames médicos na Turquia. Ainda assim, segundo o De Telegraaf, existe a chance de que ele deixe o PSV mesmo assim.

O que exatamente está acontecendo com Nagalo, o PSV não quer dizer por causa das regras de privacidade. O que se sabe é que ele não voltará mais a atuar pelo clube de Eindhoven.

Há dois anos, o PSV ainda pagou sete milhões de euros ao FC Nordsjaelland pelo jogador de Burkina Faso, que anteriormente já havia ficado fora de ação por muito tempo devido a uma lesão no ombro.

No total, ele disputou apenas doze partidas com a camisa do PSV. Na temporada passada, foi emprestado por meio ano ao Konyaspor, da Turquia.


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