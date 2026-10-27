Sami Ouaissa não voltou aos gramados na tarde desta terça-feira, informou Rik Elfrink no X. O atacante deveria atuar pelo Jong PSV na Premier League International Cup.
O PSV contratou Ouaissa junto ao NEC no último verão por 9 milhões de euros. Sua passagem por Eindhoven ainda não pode ser considerada um sucesso.
Nascido em Limburgo, ele ainda não entrou em campo pela equipe principal do PSV. Chegou lesionado a Eindhoven e continua sem estar em condições de jogar.
Na segunda-feira da semana passada, disputou 45 minutos pelo Jong PSV na derrota por 1 a 0 para o FC Dordrecht. A expectativa era que jogasse nesta terça-feira contra o Ipswich Town, pela Premier League International Cup.
Ouaissa, porém, não apareceu no campo de treinamento e também não ficou no banco de reservas. Elfrink considerou sua ausência muito surpreendente, mas não soube dizer qual foi o motivo.
O Jong PSV acabou não precisando de Ouaissa na Inglaterra. A equipe venceu por 7 a 0, em parte graças a três gols e duas assistências de Mikkel Bro Hansen.