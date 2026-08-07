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Jeroen van Poppel

Traduzido por

Contratação milionária do Ajax comete segunda falha capital em seis dias

FC Dordrecht x Jong Ajax
FC Dordrecht
Jong Ajax
Eerste Divisie

Joeri Heerkens voltou a cometer um erro custoso na noite de sexta-feira. O goleiro de 20 anos do Ajax, contratado junto ao Sparta Praga por até 3,5 milhões de euros, falhou de forma clara pelo Jong Ajax contra o FC Dordrecht, apenas seis dias depois de também ter cometido uma falha capital contra o FC Volendam no time principal.

Heerkens começou a partida de sexta-feira à noite no gol do Jong Ajax, que abre a nova temporada da Keuken Kampioen Divisie com um jogo fora de casa contra o FC Dordrecht. Com isso, o jovem goleiro recebeu novamente a chance de ganhar ritmo de jogo.

Para o Jong Ajax, o duelo começou de forma excelente. Pharell Nash colocou os jovens de Amsterdã em vantagem logo aos cinco minutos.

No entanto, o Jong Ajax não pôde desfrutar da vantagem por muito tempo. Dois minutos depois, Martin Vetkal chutou em direção ao canto curto e Heerkens se atrapalhou completamente em uma finalização que era facilmente defensável.

A bola entrou no gol via o goleiro do Ajax, fazendo com que o FC Dordrecht chegasse rapidamente ao empate. Para Heerkens, foi novamente um momento doloroso em um período no qual os erros vêm se acumulando.

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No último domingo, o goleiro também já havia falhado de forma evidente. Durante o amistoso do time principal contra o FC Volendam, Heerkens entrou no intervalo, depois que Paul Reverson havia defendido a meta no primeiro tempo.

Dez minutos antes do fim, Heerkens se atrapalhou com um recuo de Youri Baas. A bola acabou rolando por cima da linha do gol via o goleiro, fazendo com que o Ajax não conseguisse sair sem sofrer gols.

Naquele momento, o erro não teve consequências para o resultado, já que o Ajax venceu a partida em Volendam por 1 a 3. Para Heerkens, no entanto, a nova falha contra o Dordrecht é ainda mais dolorosa, porque com isso ele erra de forma evidente pela segunda vez em seis dias.



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