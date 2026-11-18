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Uma reportagem publicada nesta quarta-feira afirma que a chegada do argentino Mauricio Pochettino ao Manchester United deixa o clube um passo mais perto de contratar o esperado herdeiro do lendário Lionel Messi, astro do Inter Miami, dos Estados Unidos.

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O Manchester United anunciou a contratação do argentino Mauricio Pochettino como técnico da equipe, no lugar do demitido Michael Carrick. O novo treinador começa oficialmente o trabalho a partir desta quarta-feira, após encerrar o compromisso com os dois jogos da seleção dos Estados Unidos na atual Data Fifa.

Em comunicado oficial divulgado na sexta-feira, o clube inglês confirmou ter chegado a um acordo com a federação de futebol dos Estados Unidos para liberar Pochettino e os membros de sua comissão técnica da seleção norte-americana, depois do fim dos compromissos com a equipe.

Já o jornal "The Sun" afirmou nesta quarta-feira que Nico Paz deu ao Manchester United um lembrete oportuno de seu status de estrela em ascensão, com dois belos gols pela seleção argentina.

Aos 22 anos, Paz é considerado o esperado herdeiro da camisa 10 de Lionel Messi na seleção argentina e é um alvo do Manchester United, em meio à grande temporada que vem fazendo pelo Como, no Campeonato Italiano.

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Paz acertou um chute fortíssimo no ângulo para abrir o placar na goleada da Argentina por 7 a 0 sobre a Costa Rica, antes de soltar uma bomba da entrada da área com a outra perna para fazer 3 a 0.

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A chegada do novo técnico do Manchester United, Mauricio Pochettino, pode ajudar o United na tentativa de contratar o compatriota argentino, embora o Real Madrid tenha uma opção de recompra de 80 milhões de euros para recontratar o meio-campista em 2027.

O primeiro gol dele pela Argentina na terça-feira foi uma cópia fiel do chute de longa distância com que o Como abriu a goleada por 4 a 1 sobre o United no mês passado.

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Paz se tornou um dos jovens talentos mais cobiçados do futebol mundial depois de um ótimo início de temporada.

A expectativa é que Pochettino receba reforços na janela de transferências de inverno, em janeiro, quando o Manchester United deve buscar um zagueiro e um atacante.

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O nome de Paz foi ligado a Arsenal, Chelsea e Manchester United, enquanto o Paris Saint-Germain também estaria acompanhando sua evolução.

Nico Paz participou diretamente de um gol a cada 81 minutos nesta temporada, com seis gols e oito assistências.

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Graças à sua estatura elevada, ele consegue suportar o contato físico com mais tranquilidade do que muitos camisas 10 tradicionais.

Quem é Nico Paz?

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Paz é filho de Pablo Paz, que defendeu a Argentina na Copa do Mundo de 1998, e nasceu em Tenerife, na Espanha.

Ele começou a carreira profissional no Real Madrid e passou três anos no time B do clube, mas teve dificuldades para se firmar na equipe principal, antes de se transferir para o Cono, onde passou a roubar a cena.

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Com a aposentadoria de Lionel Messi da seleção, a Argentina será obrigada a entregar a camisa 10 a outro jogador na primeira partida oficial, e diversas reportagens garantem que Nico Paz é quem vestirá a lendária camisa daqui para frente.