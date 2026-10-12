Depois de chegar ao Liverpool por 116 milhões de libras esterlinas, Florian Wirtz sofre para se firmar, e a paciência da torcida do Liverpool começa a se esgotar. Após mais uma atuação decepcionante diante do Manchester City, há quem peça o afastamento do internacional alemão do time titular.

O internacional alemão foi alvo de duras críticas na Inglaterra, onde uma grande parcela da torcida considera que ele já não merece seu lugar entre os titulares.

O ex-zagueiro do Liverpool, Jamie Carragher, apontou especificamente a falta de impacto ofensivo do jogador, já que o meia-atacante não marcou nenhum gol na Premier League nesta temporada.

Na Sky Sports, Jamie Carragher não hesitou em expressar sua opinião com franqueza após a derrota de 3 a 0 de seu ex-clube para o Manchester City.

Ele declarou: "Ele não deveria estar no time do Liverpool neste momento. O que Florian Wirtz entrega ao Liverpool não é suficiente atualmente. Wirtz não parece capaz de marcar um gol".

Ele ressaltou que o jogador já teve oportunidades suficientes para se provar. Ainda assim, o ex-internacional inglês havia depositado uma última esperança na influência de Jürgen Klopp, que atuou ao lado de Wirtz na seleção alemã.

Mas está claro que essa esperança não foi suficiente para reanimar o meia-atacante, que continua a sofrer sob o comando de Andoni Iraola.

Grande dificuldade para Wirtz

As estatísticas evidenciam as dificuldades do jogador de 23 anos. Em seis partidas disputadas na Premier League nesta temporada, Wirtz não marcou e ficou com apenas uma assistência.

Desde sua chegada ao Liverpool, soma sete gols e onze assistências em 56 partidas.

No jogo contra o Manchester City, seu impacto foi muito inferior ao de Elliot Anderson, meio-campista do City.

De acordo com uma comparação publicada pelo jornal "The Telegraph", Wirtz tocou na bola apenas 46 vezes e completou 20 passes, contra 100 toques e 71 passes de seu rival.

O alemão venceu apenas quatro duelos, enquanto Anderson venceu onze.

Ele simplesmente precisa melhorar seu desempenho, especialmente em partidas dessa importância. Sua atuação foi, de modo geral, ineficaz e ele tomou decisões ruins, acrescentou a BBC, que lhe deu nota 4/10.

"Foi contratado para ser uma estrela"

Carragher prosseguiu na Sky Sports: "Tenho dificuldade em lembrar de uma única partida em que o Liverpool venceu ou em que ele foi eleito o melhor em campo. Ele foi contratado para ser uma estrela da Premier League. Eu achava que ele era capaz de ser o Kevin De Bruyne que às vezes conduzia o Manchester City à vitória".

E completou: "Wirtz jogou aqui entre 55 e 60 partidas, o que é bastante, e não vejo isso mudando. É praticamente certo que Wirtz jogue toda semana na posição de armador (camisa 10); isso precisa parar. Acredito que ele precisa deixar o time. Já disse isso antes e vou dizer de novo".

Com o Liverpool obrigado a lidar com as ausências de Alexander Isak, Hugo Ekitike e Cody Gakpo, a principal contratação do clube ficou sob os holofotes. Mas entre um início de temporada sem gols no campeonato e atuações consideradas decepcionantes, Wirtz se vê agora sob pressão, a ponto de seu lugar no time titular estar diretamente ameaçado.