Uma grande surpresa na escalação do time titular do Jong PSV na noite de segunda-feira. A contratação milionária Yarek Gasiorowski aparece de repente entre os titulares da equipe do técnico Stijn Schaars.

O zagueiro central ainda disputou a partida completa contra o AZ (0 a 4) na Supercopa da Holanda, mas já esteve ausente no fim de semana passado, na estreia do PSV na Eredivisie contra o Fortuna Sittard (2 a 2).

Assim, em pouco mais de uma semana, Gasiorowski foi rebaixado de titular do time principal para a equipe de aspirantes. Uma mensagem dura de Peter Bosz, ao que tudo indica.

Contra o Fortuna, Armando Obispo e Ryan Flamingo formaram a dupla de zaga dos eindhovenses, mas não foi uma atuação sem falhas. Embora Flamingo ainda tenha marcado um gol, pouco antes ele cometeu um erro grotesco no primeiro gol sofrido pelo PSV.

Ainda assim, Gasiorowski, diante de sua presença entre os titulares do Jong PSV, não parece poder contar com um retorno rápido. Aliás, também há espaço para Esmir Bajraktarevic, que contra o Fortuna também permaneceu noventa minutos no banco.

O Jong PSV enfrenta na noite de segunda-feira o rebaixado FC Volendam. Eles, por sua vez, perderam bastante após o rebaixamento, com as saídas de Robin van Cruijsen, Kayne van Oevelen, Gibson Yah e dos emprestados Dave Kwakman e Nick Verschuren.

Escalação do Jong PSV: Smolenaars; Bassey, Merién, Gasiorowski, Verhulst; Bawuah, Sidibé, Van den Berg, Koller; Bajraktarevic, Kluit

Escalação do FC Volendam: Steur; Payne, Kleijn, Amevor, Ugwu; Bukala, Huisman, Niemeijer; Doodeman, Veerman, Wolff