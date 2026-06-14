Contra o Marrocos... O Brasil enfrenta uma enxurrada como não via há 60 anos!

A seleção marroquina continuou a afirmar sua forte presença no cenário mundial, após empatar com o Brasil (1 a 1) no confronto que os reuniu nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na noite de sábado, horário da costa leste dos Estados Unidos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, o Marrocos se tornou a primeira seleção a conseguir chutar 5 vezes a gol nos primeiros 10 minutos de uma partida contra o Brasil na Copa do Mundo, desde a Portugal em 19 de julho de 1966, ou seja, há 60 anos.

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Este número reflete o forte início da seleção marroquina, que exerceu grande pressão sobre a defesa brasileira desde os primeiros minutos, antes de traduzir sua superioridade em um gol de vantagem, marcado por Ismail El-Sibari, aos 21 minutos.

Além disso, os “Leões do Atlante” mantiveram seus resultados positivos na fase de grupos da Copa do Mundo, elevando para 5 o número de partidas consecutivas sem derrota nesta fase, com duas vitórias e três empates, a melhor sequência do Marrocos na história de suas participações na Copa do Mundo.

Marrocos e Brasil disputam o Grupo C, que também registrou a vitória da Escócia sobre o Haiti (1 a 0), na manhã deste domingo, horário de Greenwich.

O Brasil sonha com seu sexto título na Copa do Mundo, enquanto o Marrocos alcançou sua maior conquista na competição na última edição (Qatar 2022), quando ficou em quarto lugar pela primeira vez na história das seleções árabes e africanas.