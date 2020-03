Contra o Junior, Everton Ribeiro tem sua noite mais goleadora com Jorge Jesus

Camisa 7, pela primeira vez, marcou dois gols em uma única partida sob o comando do português

Ribeiro foi "o cara" do na vitória por 2 a 1 sobre o Junior Barranquila, na , na noite desta quarta-feira (4), em partida de estreia válida pelo grupo A da .

O camisa 7, que se destacou ano passado pelas assistências e participação fundamental no esquema de Jorge Jesus, alcançou, pela primeira vez, a marca de dois gols em uma única partida sob o comando do português.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Mais times



(Foto: Getty Images)

O primeiro saiu logo aos cinco minutos, após receber assistência de Arrascaeta e bater no cantinho. Já o segundo foi na reta final da etapa complementar, quando Michael foi acionado em contra-ataque e serviu o camisa 7 para bater com estilo na saída do goleiro.

O Flamengo volta a campo pela Copa Libertadores na próxiam quarta-feira (11), quando enfrenta o de Guayaquil, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).