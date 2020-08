Contra o Goiás, Diniz faz sua 'primeira final' no São Paulo na abertura do Brasileirão

Tricolor estreia no campeonato brasileiro já pressionado após a eliminação no Paulista para o Mirassol. Jogo tem especial importância para Diniz

Começos de campeonato deveriam ser momentos de tranquilidade, confiança em um bom começo e tempo de trabalho. Não é assim no de Fernando Diniz. Apesar do futebol ofensivo apresentado pelo Tricolor, a eliminação no Paulista para o Mirassol deixou os ânimos agitados no clube para a estreia no Brasileirão contra o . Uma derrota para o esmeraldino pode deixar Diniz muito próximo da saída.

O São Paulo tem sofrido na volta do futebol após a pausa para a pandemia. Em três partidas, perdeu duas e venceu uma, mas viu o rival se classificar no por causa da única vitória. Como se não bastasse, uma dessas derrotas foi para o e resultou na eliminação nas quartas de final do estadual. Enquanto isso, o Corinthians chegou a mais uma final, mas perdeu para o .

Duas forças opostas parecem brigar pelo destino de Fernando Diniz. De um lado, Raí e Alexandre Pássaro, dirigentes do São Paulo, além da declaração de vários jogadores, que têm bancado o treinador e falado do bom trabalho de Diniz nos treinamentos. Do outro lado está uma grande parte da torcida são-paulina, que, carente de títulos, não vê que Diniz tenha capacidade para tirar o São Paulo da seca que já dura oito anos.

A Torcida Independente, maior torcida organizada do São Paulo, é crítica ferrenha do trabalho do treinador e deixa isso muito claro em suas redes sociais e manifestações.

Raí e Pássaro têm tentado defender a tese que o trabalho é bem feito e que os resultados virão com o tempo, mas esse discurso pouco tem servido para aliviar os ânimos do torcedor tricolor, que anseia por qualquer título que seja. Por conta de toda essa situação e de quase ter visto o rival campeão com uma 'ajudinha' do São Paulo, o destino de Diniz parece estar em jogo na tarde desse domingo (09), quando o São Paulo vai ao Centro-Oeste enfrentar o Goiás, em mando esmeraldino.

De acordo com a Gazeta Esportiva, o treinador do São Paulo já preparada mudanças para a partida desse domingo. Diniz estaria insatisfeito com o desempenho do setor ofensivo e quer fazer um meio de campo mais povoado para ter maior controle do jogo. Por isso, Pato deve deixar o time titular e um meia, provavelmente Liziero, pode entrar para reforçar o setor.