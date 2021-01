Contra o Fluminense, Flamengo tenta quebrar recorde e ficar dois jogos seguidos sem levar gols

Nas principais competições da temporada, Rubro-Negro ainda não emplacou duas partidas sem ser vazado

Para manter vivo o sonho do título Brasileiro e seguir na caça ao , o entra em campo nesta quarta-feira (06), diante do com a missão de vencer ou vencer. Para se aproximar dos três pontos, o time de Rogério Ceni espera quebrar um recorde entre as principais competições (Copa do , Libertadores e Brasileirão) nesta temporada: ficar dois jogos sem sofrer gols.

Com a grande fragilidade do setor defensivo, o Flamengo ainda não conseguiu emplacar duas partidas sem ser vazado, o que pode acontecer caso não sofra gols do Fluminense. Na última rodada, diante do , pela 27ª rodada do Brasileirão, o time de Rogério Ceni, apesar de não ter feito gols, também não levou.

De 27 jogos até aqui no Campeonato Brasileiro, o Flamengo não sofreu gols em apenas 5, três sob o comando de Domènec Torrent ( , e Fortaleza) e duas já sob o comando de Rogério Ceni ( e Fortaleza).

RODRIGO CAIO E NATAN



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

Se o Flamengo vem encontrando muitos problemas defensivos na atual temporada, o retorno de Rodrigo Caio, que passou pelo menos dois meses no departamento médico deu um refresco para Rogério Ceni. Caso entre em campo nesta quarta ao lado de Natan - o que é a tendência - a dupla passará a ser a mais utilizada pelo novo treinador. Juntos, os dois somam três jogos, os mesmos três de Thuler e Léo Pereira.