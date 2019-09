Contra o Ceará, Vital é a esperança de um Corinthians sem os seus grandes ‘criadores’

Equipe de Fábio Carille não terá Fágner, Pedrinho, Sornoza e mais no duelo deste sábado (07), pelo Brasileirão

O terá uma dura missão para enfrentar o Ceará, às 11h deste sábado (07), pela 18ª rodada do Brasileirão: conseguir uma vitória em casa, apesar dos desfalques.

Ao todo, Fábio Carille não poderá contar com sete jogadores, sendo que alguns deles estão entre os maiores destaques do time na temporada. Boselli, atacante, torceu o tornozelo em jogo-treino contra o , mas Gustagol e Vagner Love estão aptos para comandarem o ataque. O grande problema para enfrentar o será na criação.

Pedrinho, artilheiro do time no Brasileirão [4 gols], é desfalque porque está com a seleção brasileira olímpica. É também um dos jogadores que mais criam chances para o nesta Série A: 20, segundo números da Opta Sports. Apenas dois o superam neste quesito: Fagner [21] e Sornoza [22], que por estarem representando suas seleções também não estarão disponíveis.

Ou seja: nesta 18ª rodada, já que o Brasileirão não para em meio aos jogos de seleções – ao contrário do que acontece em outras das principais praças do mundo – o Corinthians não terá os seus jogadores mais criativos.

Bom momento de Mateus Vital é esperança

O que fazer? Apostar no que dá. E ao corintiano que quiser ver a metade cheia do copo é possível acreditar no bom momento de Mateus Vital, que deu a assistência para Gustagol estufar as redes do na 17ª rodada.

Com grande segurança na zaga, a que mais vezes ficou sem sofrer gols neste Brasileirão [10 vezes], Carille sabe que o foco de sua equipe, que sonha com o título, precisa ser no ataque. E se este Corinthians passou boa parte desta temporada 2019 sofrendo para encontrar um meia que desequilibra, será justamente no duelo em que não terá o que possui de mais criativo que este problema poderá ser resolvido.