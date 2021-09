Contra o Barcelona, Renato Gaúcho pode se isolar como o treinador que mais venceu jogos na Libertadores

Técnico do Flamengo soma 49 vitórias e está ao lado do colombiano Gabriel Uribe como o comandante com mais triunfos na competição

O Flamengo desembarcou em Guayaquil, no Equador, onde se prepara para encarar o Barcelona, pelo jogo da volta da semifinal da Copa Libertadores. Se o Rubro-Negro busca sua terceira final na história da competição, Renato Gaúcho também está perto de uma marca importante. Caso vença o time equatoriano, se tornará, sozinho, o maior vencedor de partidas no torneio.

Ao todo, Renato soma 49 vitórias como técnico na Copa Libertadores. A mesma marca do colombiano Gabriel Uribe. Se emplacar mais uma vitória diante do Barcelona, assumirá o posto de maneira isolada. Na Copa Libertadores, além do Flamengo, o treinador também comandou o Grêmio, clube no qual foi campeão em 2017, e o Fluminense, vice-campeão em 2008.

Desde que chegou ao Flamengo, Renato Gaúcho dirigiu o rubro-negro em 19 jogos. Foram 15 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. São 53 gols marcados e apenas 13 gols sofridos. Apesar dos bons números, o técnico recebeu algumas críticas por conta do desempenho da equipe nos últimos jogos.

De olho no tricampeonato brasileiro, o time carioca soma uma derrota e um empate nos dois últimos jogos. O Flamengo perdeu para o Grêmio, no Maracanã, e empatou com o América-MG, no Independência, no último domingo (26).