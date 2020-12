Contra Manchester United, Mbappé desafia jejum de oito jogos sem gols na UCL

Peça fundamental para o PSG, atacante francês está em fase mais assistente do que goleadora, mas o time de Tuchel precisa de mais do que seus passes

Para o avançar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, uma vitória contra o Manchester United nesta quarta-feira, 2, é fundamental. E Kylian Mbappé é uma peça-chave para o time francês conquistar os três pontos. Porém, o camisa 7 precisará superar um incomodo jejum de oitos jogos sem marcar gols na competição europeia.

A última vez que o atacante francês balançou as redes na Liga dos Campeões foi em dezembro de 2019, quando o PSG goleou o por 5 a 0 no Parque dos Príncipes. Desde então, são mais de 619 minutos sem marcar um gol na competição.

Curiosamente, esta sequência acontece em dois momentos diferentes, mas importantes para o PSG. O jogo contra o Galatasaray foi o último da fase de grupos da edição 2019/20. Na sequência, começou o mata-mata que levou o time francês para a primeira final de Liga dos Campeões de sua história.

O time parisiense enfrentou (duas vezes), , RB Leipizig e de Munique na campanha de 2019/20. Mesmo sem anotar gols, Mbappé foi decisivo com assistências: uma no jogo de ida contra o Dortmund e nas quartas de final contra La Dea.

Nesta temporada, Mbappé atuou em três jogos na Liga dos Campeões e passou em branco em todos. No jogo contra o Istambul Basaksehir, no entanto, deu duas assitências para os dois gols que garantiram a vitória do PSG.

A quebra deste jejum pode vir junto com uma marca importante na carreira de Mbappé. Ele está em busca do seu centésimo gol com a camisa do PSG. Os números na Ligue 1 são bons: nove gols em oito partidas, no entanto, o grande sonho de consumo do PSG é a Liga dos Campeões e para não haver nenhuma grande surpresa, Mbappé precisa voltar a balançar as redes.

O PSG está em segundo no Grupo H, com seis pontos (mesma pontuação do ). O tem nove pontos e pode garantir vaga nas oitavas de final da competição ainda nesta rodadas, dependendo da combinação de resultados. Você acompanha todos os lances de United x PSG em tempo real aqui na Goal.