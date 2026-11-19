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Um vazamento surpreendente revelou a identidade do vencedor do prêmio de melhor jogador da Ásia de 2026, contrariando todas as expectativas surgidas nos últimos tempos.

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A cerimônia de entrega dos prêmios de melhores da Ásia acontece nesta quinta-feira, no teatro Aksra Theatre King Power, em Bangkok, capital da Tailândia, que já havia sediado o evento em 2017. Ao todo, serão entregues prêmios em 19 categorias diferentes.

Entre os prêmios que serão entregues durante a cerimônia está o de melhor jogador da Ásia, disputado pela dupla saudita formada por Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli, e Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal , além do iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor.

Poucos minutos antes do início da cerimônia, o jornal saudita "Asharq Al-Awsat" provocou uma surpresa de grandes proporções ao afirmar que o goleiro iraniano Alireza Beiranvand é o mais cotado para ficar com o prêmio, superando Salem Al-Dawsari e Firas Al-Buraikan.

Fahad Al-Issa, correspondente do jornal saudita em Bangkok, capital da Tailândia, afirmou: "Antes do início da cerimônia, Firas Al-Buraikan era o mais próximo de conquistar o prêmio, por causa do número de pontos que tem".

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E completou: "Mas agora recebi vazamentos não confirmados, de fontes fortes, de que o iraniano Alireza será o vencedor do prêmio hoje".

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Esses vazamentos contrariam o que se esperava, já que todos apontavam Firas Al-Buraikan como favorito ao prêmio de melhor jogador da Ásia de 2026, depois das grandes atuações pelo Al-Ahli e pela seleção da Arábia Saudita.

Al-Buraikan levou o Al-Ahli ao título da Liga dos Campeões da Ásia Elite pela segunda vez em sua história, e também pela segunda vez consecutiva, após a vitória por 1 a 0 sobre o Machida Zelvia, do Japão, na final.

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O jogador de 26 anos foi decisivo na competição: entrou como reserva na final e marcou o gol da vitória, nos acréscimos, aos seis minutos da prorrogação.

As conquistas de Al-Buraikan não se limitaram ao Al-Ahli. Ele também comandou a seleção da Arábia Saudita rumo ao título da 27ª edição da Copa do Golfo Arábico, a "Khaleeji 27", em outubro passado.

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O atacante saudita conduziu seu país ao quarto título do torneio do Golfo, o primeiro em 23 anos, ao marcar mais um gol decisivo na final, na vitória por 2 a 0 sobre os Emirados Árabes Unidos.

Graças às suas grandes atuações, Al-Buraikan terminou como artilheiro da "Khaleeji 27", com 3 gols, já que também havia marcado dois na partida contra Omã, na fase de grupos.

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O atacante do Al-Ahli seria o sétimo jogador saudita a conquistar o prêmio de melhor jogador da Ásia desde que a Confederação Asiática de Futebol (AFC) passou a concedê-lo, em 1994.

Saeed Al-Owairan foi o primeiro vencedor do prêmio sob a chancela da AFC, em 1994. Depois vieram Nawaf Al-Temyat, em 2000, Hamad Al-Montashari, em 2005, Yasser Al-Qahtani, em 2007, Nasser Al-Shamrani, em 2014, e, por fim, Salem Al-Dawsari, em 2022 e 2025.