Contra altitude, Inter viaja no dia do jogo para estreia na Libertadores

O Colorado terá que viajar para La Paz para estrear no torneio diante do Always Ready-BOL, nesta próxima terça-feira (20)

O departamento de futebol do Internacional já definiu a logística para a viagem à Bolívia, onde o Colorado estreia na Libertadores da América, na próxima terça-feira (20), contra o Always Ready.

Para minimizar os efeitos da altitude boliviana, a ideia é ficar o menor tempo possível em solo estrangeiro. Com isso, os jogadores treinarão em Porto Alegre, na segunda-feira (19) pela manhã e, no início da tarde, a delegação inicia a viagem para a Bolívia em voo fretado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

⚠️ 🗓️ Inter estreia fora, contra o Always Ready, no dia 20 de abril. Confira a tabela com as datas-base:



20/04 - Always Ready x Inter

27/04 - Inter x Deportivo Táchira

04/05 - Inter x Olimpia

11/05 - Deportivo Táchira x Inter

18/05 - Olimpia x Inter

25/05 - Inter x Always Ready — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 9, 2021

Com a partida em La Paz, que fica 3.700 metros acima do nível do mar, a delegação colorada vai ficar hospedada em Santa Cruz de La Sierra (situada a uma altitude de 400 metros), viajando somente no dia do jogo para a capital boliviana.

“Já joguei na altitude, a bola fica mais rápida, a gente corre e fica mais ofegante, psicologicamente a gente já sai perdendo, mas isto não pode ser desculpa, temos que superar os problemas”, destacou o meia atacante Thiago Galhardo.

O Colorado está no Grupo B da Libertadores, com o Olimpia (Paraguai), Deportivo Táchira (Venezuela) e Always Ready (Bolívia). Dos quatro integrantes da chave, somente Olimpia e Internacional já conquistaram a Copa Libertadores: os paraguaios em três edições contra duas dos Colorados, em 2006 e 2010.