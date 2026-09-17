Conto de fadas bizar continua: campeão da Copa de Portugal vence na Liga Europa e dá golpe na Holanda

O Torreense surpreendeu amigos e inimigos ao vencer o Lillestrøm por 2 a 1 na noite de quinta-feira, pela Liga Europa. Com isso, o vencedor da Copa de Portugal também soma importantes pontos de coeficiente para o país.
O Torreense venceu a Copa de Portugal na temporada passada. O clube disputa a segunda divisão de Portugal e está em 14º lugar.
A conquista da taça também deu direito à participação na Liga Europa. O clube tem capacidade para 2.400 pessoas em seu estádio e parecia condenado a terminar na parte de baixo da tabela.
Ainda assim, o Torreense conquistou três pontos na noite de quinta-feira fora de casa contra o norueguês Lillestrøm. O clube venceu a taça na Noruega na temporada passada e, por isso, pôde disputar o torneio.
O Lillestrøm também acabou de ser promovido nesta temporada à primeira divisão, mas ainda assim era o favorito absoluto nas casas de apostas.
O Torreense abriu o placar no primeiro tempo com um gol de Alejandro Alfaro e ampliou na segunda etapa com um gol de Manuel Pozo Guerrero.
Nos minutos finais da partida, pareceu que ainda daria errado para os portugueses. Thomas Lehne Olsen fez o 2 a 1, o Torreense ainda teve um expulso, mas conseguiu confirmar a vitória.
A Holanda tenta alcançar Portugal no ranking de coeficientes, mas a quinta-feira foi uma noite decepcionante. O NEC perdeu por 5 a 0 para a Juventus, enquanto o Torreense venceu contra as expectativas.