Contestado no Corinthians, Luan reencontra o Grêmio ainda em baixa após ser Rei da América

Atacante não repetiu o mesmo desempenho que fez dele o melhor jogador da América do Sul em 2017

Em seu primeiro reencontro com o , Luan tenta voltar se reencontrar também com o bom futebol. Hoje no , o atacante não conseguiu demonstrar o mesmo futebol que o fez receber o título de Rei da América, em 2017.

Naquele ano, Luan comandou o Grêmio no título da Libertadores, sendo um dos protagonistas da equipe, anotando 18 gols em 52 partidas com o . Porém, nas temporadas seguintes, o desemepenho do meia-atacante caiu muito.

Titular do time de Renato Portaluppi em 2018 e 2019, o atacante conquistou mais quatro títulos com o Grêmio neste período, mas já não era o protagonista do time, perdendo esta vaga para Cebolinha, que hoje defende o Benfica.

Nestas duas temporadas após o prêmio de melhor jogador sul-americano, Luan fez 76 jogos com a camisa gremista e fez somente 20 gols. Mesmo com o desempenho abaixo, ele ainda tinha prestígio com o torcedor do time, que lamentou muito sua saída para o Corinthians.

No Alvinegro, Luan começou a temporada de 2020 empolgando os torcedores com dois gols na Florida Cup. Porém, logo quando o começou, os primeiros questionamentos apareceram e Tiago Nunes deve que defender o jogador.

Em 18 jogos com o Corinthians, o meia-atacante anotou apenas três gols. O jogador foi muito poupado de críticas na eliminação corintiana na Libertadores. Mas na final do Campeonato Paulista de 2020, Luan não se apresentou para a disputa de pênaltis e sofreu duras críticas.

Confira os números de Luan desde que foi eleito Rei da América

Times Temporadas Jogos Gols/Jogo Assistência/Jogo Chances criadas/Jogo Grêmio 2018 e 2019 76 0,31 0,26 2,25 Corinthians 2020 18 0,19 0,13 2,41

Mais pressionado do que nunca, Luan tenta demonstrar um pouco daquele futebol de 2017 justamente em sua antiga casa. Grêmio e Corinthians se enfrentam neste sábado, 15 de agosto, às 19h (de Brasília). O Alvinegro está em busca de sua primeira vitória na competição, enquanto que o Tricolor quer manter a invencibilidade construída nas duas primeiras rodadas da competição.