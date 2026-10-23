O técnico italiano Antonio Conte negou as especulações que apontavam para a sua proximidade de assumir o comando do Manchester United, substituindo o atual treinador Michael Carrick.

Diversas notícias indicaram que Conte, que levou o Chelsea ao título da Premier League em 2017 e deixou o Napoli neste verão, estava na lista de treinadores cotados para suceder Carrick em Old Trafford.

Reportagens italianas desta semana apontaram que o técnico italiano, de 57 anos, estabeleceu condições específicas para assumir o comando do Manchester United, durante negociações realizadas na mesma noite em que a equipe de Carrick foi derrotada pelo Como por 4 a 1 na Liga dos Campeões.

O jornal "La Repubblica" informou que Conte quer ter poderes absolutos no mercado de transferências e atuar como diretor técnico, e não apenas como treinador do time principal, além de escolher a própria comissão técnica, incluindo alguns de seus auxiliares de confiança.

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Conte se pronunciou sobre essas notícias e não negou a realização de conversas, mas enfatizou que as negociações não chegaram a um estágio avançado, isso depois de seu nome ter sido associado a diversos clubes.

Conte afirmou, por meio de um comunicado oficial: "Na sequência das recentes reportagens na mídia da Itália e fora dela, considero oportuno esclarecer a minha posição. Meu nome foi associado a vários clubes, mas atualmente não há nenhuma negociação que tenha chegado a um estágio avançado".

E acrescentou: "Após um período maravilhoso e vitorioso à frente da comissão técnica do Napoli, vou me dar o tempo de que preciso para analisar como e quando retornar ao trabalho. Será uma decisão cuidadosamente ponderada, e vou tomá-la quando perceber que as condições são adequadas".

E prosseguiu: "Tomei conhecimento de reportagens que falam de exigências financeiras e de condições para obter controle total, que teriam supostamente já sido apresentadas por mim aos clubes mencionados, além de ressalvas sobre o que foi descrito como minha personalidade forte".

E continuou: "Essas reportagens não têm fundamento, pois atualmente não existe nenhuma base concreta que permita fazer tais avaliações".

E completou: "Se surgir uma oportunidade real, esse será o momento adequado para conversar com o clube em questão e analisar em conjunto os termos de um eventual acordo, levando em conta as necessidades de ambas as partes e as características e o estilo que marcam o meu trabalho como treinador".

E concluiu: "Até lá, qualquer suposição sobre minhas exigências e meu futuro profissional permanece mera especulação, e não pode ser tratada como fato".



