“Há muitos clubes que perderam um pouco de vista a própria história. Eu gostaria de ir para uma dessas equipes para resgatar esse passado e fazê-lo voltar a brilhar”. Uma mensagem clara, a enviada por Antonio Conte em sua última entrevista ao The Athletic. Palavras que já deram início às especulações sobre qual seria o time, em busca dessas “grandes” que correspondam ao perfil traçado pelo técnico de Lecce. Uma busca que também leva à Itália, tanto que, para os analistas de apostas da Snai e da Sisal , a opção mais provável para Conte é o retorno à Juventus, cotado a 3,50. Ao fundo, aparece também o Milan, outra grande equipe cujo presente é decididamente menos brilhante do que seu passado glorioso: uma hipótese listada a 12,00.

Mas não é só a Serie A, porque a descrição de “clube que perdeu de vista a própria história” também leva diretamente à Inglaterra, sobretudo a Manchester, lado United: a possibilidade de ver Conte no comando do Manchester United está cotada a 6,00. E depois os bookmakers olham para Londres, com outros dois possíveis retornos: o Tottenham paga 12 vezes a aposta, contra 16 do Chelsea, equipe com a qual Antonio também conquistou uma Premier League.