Conte não duraria uma temporada no Real Madrid, diz Diego Costa

Jogador do Atlético de Madrid ainda revelou mágoa de Felipão, ex-técnico da seleção brasileira

Com muita personalidade dentro e fora dos gramados, Diego Conte concedeu uma entrevista à Espn e relembrou o seu relacionamento com o técnico Antonio Conte, enquanto ambos ainda estavam no , e decretou que o italiano não teria espaço no .

"Ele e eu tivemos problemas fora do campo, mas ele era um bom treinador. Não guardo rancor, mas para ser um treinador realmente importante tem que mudar algo do lado humano nos seus treinamentos. Creio que em um clube como o Real Madrid, ele não duraria uma temporada", disse.

Atualmente no , o atacante também falou sobre a sua escolha de defender a seleção espanhola e se mostrou magoado com Felipão.

"Quando estava na , Felipão me disse que eu era o único jogador de Jorge Mendes convocado. Que história é essa? Se você me convocou pelos negócios, estou no lugar errado. A possibilidade da surgiu, eu aceitei. Logo depois, começaram a dizer que Felipão me queria. Não me chamou uma vez. Depois, foi dizer no Jornal Nacional que eu virei as costas ao sonho de milhões de brasileiros. Como é que eu ia virar costas? Por que é que ele não diz que não me procurou?", revelou.

Pela Espanha, Diego Costa já soma 24 convocações, além de 10 gols, depois de ter estreado em março de 2014.