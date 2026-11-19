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Antonio Conte volta a falar. Em entrevista ao Cronache di Spogliatoio, falou também sobre a possibilidade de assumir o Manchester United e sobre a Premier League:

"O Manchester United tem uma história tão importante que, se alguém teve medo dos meus métodos, não acredito que o Manchester United possa ter tido medo de trazer pessoas capazes de construir algo importante para o clube e de reconduzi-lo à sua história.

O Manchester United não vence a Premier League há 13 anos, desde quando Ferguson era o técnico!

Alex é uma pessoa por quem tenho enorme respeito. Li o livro dele e, quando treinava o Chelsea, tive até a honra de ir à casa dele.

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Acho ofensivo para o Manchester United ouvir certas coisas."