Conte lamenta derrota “injusta” da Inter para o Barcelona: “merecíamos mais”

O treinador italiano não escondeu a decepção depois de ter saído na frente em pleno Camp Nou, pela Liga dos Campeões

Antonio Conte bem que tentou enxergar o lado positivo na derrota por 2 a 1 de sua para o , nesta quarta-feira (02), em duelo válido pela segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Mas enquanto falava, em entrevista coletiva dentro do Camp Nou, o lado mais competitivo que marca a sua personalidade tornou esta avaliação algo impossível. Ainda mais quando se está em um gigante como é o time preto e azul de Milão.

Os italianos tiveram boa exibição, saíram na frente graças a Lautaro Martínez e só não terminaram o primeiro tempo em vantagem ainda maior graças a uma defesaça de Ter Stegen. Na segunda etapa, os catalães melhoraram e conseguiram a virada apenas nos minutos finais, com Luis Suárez aparecendo para salvar os catalães através de dois gols.

“Acho que nós merecíamos muito mais nesta noite. Dificultamos a vida de um grande time, como o Barcelona, durante longos períodos do jogo. Provavelmente alguns dos nossos jogadores tiveram menos energia no segundo tempo, já que disputamos vários jogos em sequência recentemente, mas eu ainda estou convencido de que merecíamos muito mais”, avaliou Conte.

De fato, a Inter precisou correr mais – percorreu 114.9 km na comparação com os 104.6 km do Barça. Desenhados em um 5-3-2 em sua fase defensiva, quando os italianos recuperam a posse de bola a formação tática muda para um 3-5-2 em que a velocidade nas tomadas de ação tem grande importância para pegar o adversário desarrumado. A estratégia causou muitas dores de cabeça ao Barcelona, mas também mostrou o cansaço interista.

“Acho difícil encontrar coisas positivas depois de uma derrota, porque eu sofro de verdade quando perco. Acho que a diferença na posse de bola (65.5% contra 34.5% segundo a Opta Sports) é só porque nós jogamos um futebol mais direto do que o deles, tentando machucar o adversário com nosso ritmo. Um grande time, no entanto, nunca volta feliz para casa depois de uma derrota, mesmo jogando bem como nós fizemos”, completou.

Agora a Internazionale volta para a casa e já muda o seu foco pensando no duelo importantíssimo contra a , neste domingo (06), em jogo que vale a liderança da italiana e terá transmissão exclusiva do DAZN.