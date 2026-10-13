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Conte, há sinais de Premier League: para as casas de apostas, a possibilidade de ir para o Manchester United ganha cada vez mais força

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Manchester United

Uma vitória na Premier League e uma na Champions League em oito jogos oficiais, além de uma eliminação surpreendente na Copa da Liga. Os primeiros dois meses do Manchester United são um pesadelo, com Micheal Carrick, em sua primeira experiência desde o início de uma temporada, cada vez mais perto da demissão. Nas últimas horas, a possibilidade de Antonio Conte assumir o cargo vem ganhando força na Inglaterra. O treinador busca um clube "para reerguer e que perdeu sua própria história", perfil que se encaixa perfeitamente no Manchester United, que não vence a Premier League há 13 anos e, nas últimas dez temporadas, conquistou apenas uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga. É muito pouco para quem, nos primeiros 13 anos do novo século, ganhou sete campeonatos e uma Champions League. A chegada do ex-técnico do Napoli a Manchester tem cotação de 2,75 na Sisal e na Snai, uma queda em relação aos 6,00 da semana passada, justamente quando Conte declarou seu desejo de voltar com um projeto ambicioso, mas que perdeu a própria essência.

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