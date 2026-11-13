Conte esnobado por Manchester United, Juventus e Milan: foi a escolha certa e ele precisa rever suas pretensões ou os clubes erraram?

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Conte tenta encontrar um time para "salvar", mas recebe muitas negativas: Manchester United, Juventus, Milan e a seleção italiana já fizeram ou estão fazendo outras escolhas.

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Quem sabe o que Antonio Conte estará pensando neste momento. O Manchester United demite Michael Carrick e aposta em Mauricio Pochettino; a Juventus mantém Luciano Spalletti apesar do início negativo de temporada e, para o futuro, parece inclinada a apostar em Simone Inzaghi; o Milan deposita, por meio de Gerry Cardinale, total confiança em Ruben Amorim, recompensado também pela subida na tabela do campeonato; a seleção italiana brilha sob o comando de Roberto Mancini e consegue até vencer a França.

Na prática, os principais cargos de treinador aos quais Conte foi associado desde junho até estas últimas semanas encontraram, ou estão encontrando, outro ocupante. "Sonho com um clube que perdeu de vista a própria história", declarou Conte no início de outubro, em entrevista ao The Athletic. Uma descrição que, nos tempos atuais, se encaixa perfeitamente no perfil de Manchester United, Juventus, Milan e seleção italiana. Mas nenhuma dessas equipes, por motivos diferentes, quis apostar no técnico de Salento, que em junho encerrou sua passagem de dois anos pelo Napoli, com o qual conquistou um título italiano (2024-25) e uma Supercopa da Itália (2025-26).

NÃO A CONTE: OS MOTIVOS

Exigência salarial elevada (pelo menos 8 milhões por temporada em um clube, 4 milhões na seleção italiana, onde Mancini recebe 2 milhões por ano) e poder de decisão no mercado de transferências. As exigências de Conte levam os clubes a refletir e a considerar outros fatores que podem até ser clichês, mas que, no mundo do futebol, já são tratados como fatos: com Conte, um projeto pode durar no máximo dois anos; com Conte, a comunicação (interna e externa) pode ser problemática; com Conte, o elenco precisa dar tudo o que tem, correndo o risco de chegar ao limite.

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MAS COM CONTE SE VENCE

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Por outro lado, há também outras considerações, igualmente tratadas como verdades incontestáveis no mundo do futebol: com Conte, conquista-se o título italiano em até dois anos ou, na pior das hipóteses, termina-se em segundo lugar (que o digam Manchester United, Juventus e Milan, há anos longe das primeiras posições); com Conte, são lançadas as bases que outros treinadores podem aproveitar para continuar vencendo (Allegri na Juventus, Inzaghi na Inter).

REDUÇÃO DE AMBIÇÕES?

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O fato é que Conte, ansioso para voltar, e para fazê-lo em um projeto que desperte sua fome de vitórias, como o de levar novamente ao sucesso quem esqueceu a própria história, continua parado até hoje. E os cargos de treinador aos quais seu nome foi mais associado tomaram, ou estão tomando, outro rumo. Qual será, então, o futuro do técnico de Lecce nascido em 1969? Uma temporada de espera? Uma redução das ambições esportivas (mas não salariais), como poderia ser uma passagem pela Arábia ou por aquelas bandas? Esperar que uma das equipes citadas acima volte a fracassar e decida finalmente apostar no "seguro"?