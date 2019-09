"Conte é o Messi dos técnicos", elogia defensor da Inter de Milão

Ex-treinador de Chelsea e Juventus teve um bom início em seu retorno à Série A Italiana com as cores da Inter de Milão

Antonio Conte é "o Lionel Messi dos treinadores", de acordo com o zagueiro da de Milão, Alessandro Bastoni.

O ex-técnico do , da e da conquistou duas vitórias em dois jogos no início de sua passagem pelo San Siro, com o Inter no topo da tabela da na diferença de gols.

Ainda pode ser cedo, mas após as contratações de Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, do , muitos apontam a Inter para oferecer um verdadeiro desafio à Juve na corrida pelo título desta temporada.

O internacional da Itália Sub-21 Bastoni não quer que seus companheiros de equipe se superem, mas ele está amando a vida sob seu enigmático novo técnico.

"Todo mundo falou muito bem de Conte e só recebi confirmação de como ele é ótimo. Para mim, Conte é o Messi dos treinadores ”, disse Bastoni à Gazzetta dello Sport.

“Ele é fenomenal, tem idéias excepcionais de futebol e sempre quer atacar. O cronograma de treinamento é muito difícil, mas Gian Piero Gasperini também foi quando joguei no . A diferença era que treinávamos na durante o verão e a umidade era incrível, então admito que isso me fez sofrer muito. Mas quando o nível de qualidade aumenta, você deve aumentar seu jogo para alcançá-lo. Não adianta negar, queremos mudar a maneira como as temporadas da Série A estão acontecendo recentemente. Temos o treinador e a equipe para fazer isso, mas precisamos provar isso um jogo de cada vez”.

Bastoni ainda não fez sua estreia no Inter, mas tem uma experiência na Série A depois de passar pelo Atalanta e passar a última temporada emprestado ao .

Ele assinou um novo contrato de cinco anos na Inter no ano passado e, tendo representado a Itália consistentemente dos sub-15 aos Sub-21, espera fazer sua primeira equipe se curvar mais cedo ou mais tarde.

Por enquanto, ele está feliz em continuar aprendendo seu ofício com um dos treinadores mais reverenciados da Itália nos últimos anos - mesmo que seus novos companheiros de equipe possam dificultar sua vida nos treinos.

"É difícil marcar Lukaku no treinamento", ele admitiu, "mas do lado positivo é uma boa prática quando você enfrenta atacantes fisicamente fortes, porque eles são um pedaço de bolo comparado a ele! Romelu é como uma força da natureza. Fiquei tão impressionado com a humildade de meus colegas de equipe na Inter, apesar de serem alguns dos melhores do mundo, e eles me dão ótimos conselhos. Sempre apoiei a Inter, então me olhar no espelho com esta camisa é um sonho tornado realidade”.