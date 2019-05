Conte decidiu: vai treinar a Internazionale de Milão e receber R$ 45 milhões por ano

No clube nerazzurri temiam que a demissão de Massimiliano Allegri pudesse fazer com que Conte escolhesse a equipe de Turim

A volta de Antonio Conte ao futebol parece estar cada vez mais próximas. Isso porque ele aceitou o cargo de treinador da de Milão para a próxima temporada. O acordo renderá cerca de 10 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 45 milhões por campanha).

Esse será o primeiro trabalho do treinador desde que saiu do , para dar lugar a Maurizio Sarri. Ele tirou a temporada 2018/19 para ficar sem trabalho e deve fazer seu retorno no segundo semestre de 2019.

Ainda não foi divulgado o tempo de contrato que Conte assinará com a equipe de Milão.

O maior medo da torcida e da diretoria da Inter era de que Conte fechasse com a rival . Com a demissão de Massimiliano Allegri, o nome de Antonio Conte foi fortemente ventilado como o possível sucessor de Allegri.

Conte chega para substituir Luciano Spalletti e guiar a equipe na . O quarto lugar na liga garante uma vaga direto para a fase de grupos da competição continental.