Conte ameaça jornalistas italianos por causa do “treinamento da seleção”

Antonio Conte reforçou seu compromisso com o contrato que mantém com o Napoli, afirmando que não aceitou nenhuma proposta para assumir o comando da seleção italiana após a demissão de Gennaro Gattuso.

As declarações de Conte foram feitas após o empate sem gols de sua equipe com o Parma, com um gol para cada lado, na 32ª rodada da Serie A, disputada neste domingo.

Conte disse, em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 contra o Parma: “Não dei qualquer sinal de aceitação a nenhuma proposta, e ainda tenho mais um ano de contrato com o Napoli; ao final da temporada, conversarei com o presidente do clube”.

Ele acrescentou: “Espero que entendam bem minhas palavras; se elas forem distorcidas, não falarei mais nada”.

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Sobre o desempenho de sua equipe no empate com o Parma, ele comentou: “Levar um gol logo aos 30 segundos era algo que poderia ter sido evitado. Não foi um bom começo para uma partida em que sabíamos muito bem que enfrentaríamos uma equipe bem fechada na defesa”.

E continuou: “Quando você leva um gol tão rápido, percebe que dificultou a tarefa para si mesmo desde o início, e foi isso que aconteceu hoje. Corremos muito, criamos várias chances, conseguimos empatar e tivemos oportunidades de vencer também”.

O técnico completou: “Não posso culpar os jogadores, todos deram o máximo de si, mas, infelizmente, a partida terminou com um empate injusto. É mais um ponto em nosso saldo, e agora precisamos nos concentrar na classificação para a Liga dos Campeões.”

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O gol do Parma foi marcado por Gabriel Stravizzi, enquanto o gol do Napoli foi marcado pelo internacional escocês Scott McTominay.

Com esse empate, o Napoli ocupa a segunda posição na tabela da Série A italiana, com 66 pontos, enquanto o Parma soma 36 pontos e ocupa a 14ª posição.