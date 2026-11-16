Contas complicadas e surpresa à vista: a lista europeia do Barcelona em ponto de ebulição

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O Barcelona entra na fase decisiva da Liga dos Campeões com vários dossiês em aberto relacionados com a lista da equipa, numa altura em que se aproxima o prazo para alterar os nomes inscritos, o que poderá abrir a porta à utilização de dois talentos da academia do clube nas próximas eliminatórias.

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A equipa catalã tem ainda 4 jogos por disputar na fase de liga, frente ao Slavia Praga, ao Manchester City, ao Sporting e ao Como, depois de ter somado 3 vitórias e uma derrota, diante do Paris Saint-Germain.

Com o fim desta fase a 28 de janeiro e a aproximação do prazo final, fixado para 4 de fevereiro, o Barcelona poderá inscrever 3 novos jogadores na sua lista europeia.

Lista B decide o futuro dos jovens talentos

Segundo o jornal espanhol «Sport», os regulamentos da UEFA obrigam a dividir os jogadores em duas listas: a primeira inclui os elementos inscritos pela equipa e a segunda destina-se aos jovens que cumpram determinados requisitos, sobretudo estarem no clube há pelo menos dois anos desde que completaram 15 anos.

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A lista B do Barcelona para a época 2026-2027 inclui Jordi Pesquer, Landry Ferrer, Guillem Víctor, Àlex Campos, Brian Fariñas, Orian Goren, Pedro Villar e Shane Kluivert.

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Já a lista A integra os jogadores da equipa principal, bem como Jesse Bisiwu e Hamza Abdelkarim, que não cumpriam os requisitos para a inscrição na segunda lista por não terem dois anos de clube, pelo que a inclusão na primeira lista foi a via disponível para o treinador Hansi Flick poder contar com eles.

Ibrahima Tounkara e Hafiz Gariba à espera de uma oportunidade

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Há ainda outros nomes que, de momento, não podem jogar na Liga dos Campeões, com destaque para Ibrahima Tounkara e Hafiz Gariba, por não cumprirem os requisitos de inscrição na lista B.

Apesar de Tounkara estar há mais de dois anos na academia de La Masia, não cumpriu a condição de ter completado 15 anos dentro do período exigido, o que o impede de beneficiar desta via.

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O caso de Gariba, de 19 anos, é diferente: ainda não passaram dois anos desde a sua chegada à academia do Barcelona.

Os dois jogadores terão de ser inscritos na lista A para poderem jogar na próxima fase, uma opção ao alcance do Barcelona no final de janeiro, mas que obriga a reorganizar a lista atual, que já atingiu o limite máximo permitido de 25 jogadores.

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Possível saída pode abrir a porta

A direção do Barcelona terá de estudar as opções disponíveis para abrir vaga aos jogadores, seja através da dispensa de alguns nomes, seja aproveitando eventuais mudanças no mercado de inverno.

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Alejandro Balde surge entre os nomes que poderão ser alvo de movimentações no período que se avizinha, enquanto a situação de qualquer reforço que chegue à equipa continuará a ser um fator determinante na configuração da lista europeia.

Assim, a inscrição de Tounkara e Gariba não será apenas uma decisão técnica de Flick, exigindo antes contas minuciosas relativas ao número permitido, aos jogadores que podem sair da lista e às possíveis contratações antes do fim do prazo estipulado.