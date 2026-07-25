O Juventus abriu a porta às surpresas no mercado de transferências de verão, depois de ter começado a explorar a possibilidade de contratar o capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, num negócio que seria um dos mais destacados desta janela caso venha a concretizar-se. Apesar da dificuldade da missão, o clube italiano já começou a sondar o entorno do jogador, num momento em que o Manchester United continua a trabalhar para assegurar o seu futuro com um novo contrato.

O Juventus estuda dar um passo ambicioso para contratar Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, no âmbito do plano do treinador Luciano Spalletti para reforçar a qualidade técnica e a capacidade de liderança dentro da equipa.

O médio português, de 31 anos, é um alvo ideal para a direção do clube italiano, dada a grande experiência que possui, além das suas capacidades criativas, do seu faro de golo e da sua personalidade de líder, elementos que o Juventus considera essenciais para voltar a lutar por títulos.

Além disso, a passagem anterior de Bruno Fernandes pelo campeonato italiano, ao serviço de clubes como o Novara, a Udinese e a Sampdoria, torna a sua adaptação ao ambiente do «Calcio» menos complexa em comparação com outros jogadores.

Contactos e obstáculos que travam o negócio

O site «CaughtOffside» referiu: «Bruno Fernandes é um dos médios ofensivos de maior destaque cuja contratação Frederic Massara, diretor desportivo do Juventus, está a estudar durante a janela de transferências de verão.»

O relatório acrescentou que os responsáveis do Juventus já contactaram os agentes de Bruno Fernandes para se informarem sobre a sua posição e sobre a possibilidade de concretizar o negócio, num passo que reflete a seriedade do interesse do clube italiano na sua contratação.

Apesar do interesse do Juventus, a concretização do negócio parece extremamente difícil do ponto de vista financeiro, uma vez que se espera que o Manchester United peça um valor entre 50 e 75 milhões de euros para abdicar do seu capitão.

O elevado salário que Bruno Fernandes aufere representa também outro obstáculo para o clube italiano, o que torna a concretização do negócio complexa perante os dados atuais.

Salário recorde e cláusula de rescisão

Bruno entra na última época do seu contrato com o Manchester United, tendo o clube a opção de o prolongar por mais uma temporada.

Ainda assim, as negociações para a assinatura de um novo contrato registaram progressos assinaláveis nos últimos tempos, e todos os indícios apontam para que o jogador esteja perto de prosseguir o seu percurso no estádio de Old Trafford.

Os responsáveis do Manchester United continuam confiantes na sua capacidade de resolver o dossiê da renovação e de manter o capitão da equipa por mais alguns anos.

Segundo um relatório publicado pelo jornal «The Sun», Bruno Fernandes continua comprometido em permanecer no Manchester United, apesar do interesse que suscita em vários clubes.

O relatório esclareceu que as negociações prosseguem para melhorar as condições do contrato de Bruno Fernandes, sem que até ao momento tenha sido alcançado um acordo definitivo.

O jogador aufere atualmente um salário semanal de cerca de 375 mil libras esterlinas, valor que aumentará caso assine o novo contrato, aproximando-se das 400 mil libras esterlinas semanais, tornando-o o mais bem pago do plantel do Manchester United.

O relatório indicou ainda que o seu contrato inclui uma cláusula de rescisão no valor de 56 milhões de libras esterlinas, aplicável aos clubes de fora de Inglaterra que pretendam contratá-lo.

O cenário mais provável

Embora a monitorização da situação do jogador por parte do Juventus pareça um passo lógico, a transferência de Bruno Fernandes para o campeonato italiano no decorrer deste verão continua a ser uma possibilidade remota, sobretudo perante o avanço das negociações de renovação com o Manchester United.

O Juventus teria de disponibilizar uma verba avultada, além de um salário elevado, para convencer Bruno Fernandes a embarcar numa nova experiência, o que torna o negócio extremamente complexo.

Por outro lado, o Manchester United tem consciência da importância de manter o seu capitão, considerado um dos elementos mais destacados da equipa e o construtor de jogo mais influente, especialmente na fase de reconstrução que o clube atravessa.

Por isso, os responsáveis do Manchester United procuram resolver o dossiê da renovação o mais rapidamente possível, para evitar quaisquer surpresas que possam reabrir a porta às especulações sobre o futuro do craque português, cuja permanência em Old Trafford continua a ser, segundo todos os indícios, a opção mais provável até ao momento.