Contactos dos Estados Unidos dão-lhe uma posição forte: Núñez pressiona o Al-Hilal para rescindir o seu contrato

Relatos da imprensa saudita revelaram uma reviravolta surpreendente no futuro do uruguaio Darwin Núñez, avançado do Al-Hilal, depois de o jogador ter manifestado o desejo de deixar as fileiras do clube no período atual.

O jornal saudita "Al-Yaum" referiu que Núñez discutiu com a direção do Al-Hilal a possibilidade de rescindir o contrato por mútuo acordo, tendo em conta o seu desejo de viver uma nova experiência a partir da próxima temporada, adiantando que recebeu contactos de um dos clubes norte-americanos para se informar sobre a sua situação.

Neste contexto, o jornalista de confiança Ben Jacobs confirmou, através da sua conta na plataforma "X", que o clube norte-americano Atlanta United entrou em conversações iniciais para contratar o avançado do Al-Hilal.

Jacobs acrescentou: "Núñez já discutiu com o Al-Hilal a questão da rescisão do contrato por mútuo acordo, mas continua ligado por um contrato em vigor com o clube até ao momento".

Esta reviravolta surge depois de Núñez ter saído dos planos do treinador do Al-Hilal, o italiano Simone Inzaghi, que concordou com a saída do jogador durante o atual período de transferências.

Por seu lado, o Al-Hilal iniciou os seus movimentos em busca de uma grande contratação ofensiva para reforçar o ataque, a pedido da equipa técnica.