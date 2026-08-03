Ahmed Sayed Zizo, astro do Al Ahly e da seleção do Egito, enviou uma mensagem emocionante após o terremoto que atingiu o Egito na madrugada desta segunda-feira.

Um tremor de terra de magnitude 5,6 na escala Richter atingiu o Egito antes do amanhecer de segunda-feira, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Astronômicas e Geofísicas.

O Instituto de Pesquisas Astronômicas informou, em comunicado, que o tremor de terra ocorreu às três da manhã, a uma profundidade de 10 quilômetros, com epicentro a 38 quilômetros ao norte de Suez.

E Zizo disse por meio de sua conta no Instagram: "Segundos de medo foram suficientes para que o mundo, com tudo o que há nele, se tornasse pequeno aos olhos das pessoas, e para que cada um se lembrasse de que, no fim, não há refúgio senão em Deus".

E prosseguiu: "A vida é curta demais para vivê-la em brigas, injustiça e raiva, e curta demais para que o mundo nos distraia do dia ao qual todos nós iremos".

E Zizo completou: "Trabalhe, batalhe e sonhe, mas não esqueça, enquanto constrói a sua vida terrena, de construir também para a sua vida eterna, e não adie um arrependimento nem um bem que possa fazer, nem um direito que possa devolver".

E continuou: "Talvez Deus nos envie momentos como esses não apenas para termos medo, mas para despertarmos e nos revisarmos, e entendermos que a existência de uma segunda chance é, em si mesma, uma bênção".

E concluiu: "Ó Deus, guarda-nos com a Tua misericórdia e perdoa-nos, e dá-nos um bom fim, e não nos leves senão estando satisfeito conosco".