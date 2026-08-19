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FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Consequências da revolução do futebol: prazo final para Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ahli, e o Al-Ittihad como única vítima

Campeonato Saudita
Al-Nassr
Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ahli
Arábia Saudita

O Campeonato Saudita passa por grandes mudanças

O Al-Ittihad decidiu sacrificar imediatamente seu presidente, Fahd Sindi, após o anúncio do Ministério do Esporte da Arábia Saudita sobre a transferência de sua participação na propriedade dos quatro grandes clubes para o Fundo de Investimento Público saudita.

O Ministério do Esporte da Arábia Saudita anunciou, na quarta-feira, o início da transferência da propriedade das ações das instituições sem fins lucrativos, que representam 25% das ações das empresas dos quatro grandes clubes, para o Fundo de Investimento Público.

Dessa forma, o Fundo de Investimento Público passará a ser o proprietário integral dos clubes Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli, e os conselhos de administração dessas instituições serão dissolvidos após o cumprimento dos procedimentos regulatórios necessários.

Horas depois da divulgação dessa decisão, os clubes Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ahli emitiram comunicados por meio de suas contas oficiais, nos quais anunciaram a continuidade dos conselhos de administração das empresas dos clubes por um período de 90 dias, a partir do último dia 17 de julho.

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Os três clubes esclareceram que o objetivo dessa prorrogação é conduzir os trabalhos do conselho, garantir a estabilidade do clube e a continuidade das atividades, além de completar os requisitos e procedimentos relacionados.

No entanto, o Al-Ittihad seguiu o caminho contrário ao desses comunicados, pois também emitiu um comunicado, mas por meio dele anunciou o encerramento das funções de seu presidente, Fahd Sindi, em conformidade com a decisão do Ministério do Esporte da Arábia Saudita, agradecendo-lhe pelo período anterior.

Sindi havia sido alvo de amplas críticas ao longo do período anterior, sobretudo por parte do jornalista saudita Waleed Al-Farraj, que exigiu sua saída em razão dos grandes problemas enfrentados pelo Al-Ittihad sob seu comando.

Espera-se que o próximo período traga mais desdobramentos sobre a situação dos grandes clubes do Campeonato Saudita, uma vez que se prevê que o Fundo de Investimento Público saudita comece a transferir sua propriedade para o setor privado.

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