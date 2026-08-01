Sacha Boey voltou neste verão ao Bayern de Munique após seu empréstimo ao Galatasaray Istambul. O fato de o francês ter retornado ao clube às margens do Isar, porém, aparentemente não se deve à falta de interesse do campeão turco por ele; na verdade, as regras do elenco na Süper Lig impediram uma contratação em definitivo.

Como informa o Bild , o Galatasaray estava, em princípio, disposto a repatriar Boey por uma taxa de transferência entre 10 e 15 milhões de euros. Por causa da regra para estrangeiros, porém, o clube tinha apenas uma vaga livre para um jogador estrangeiro. Como essa vaga estava destinada a outra posição, o Galatasaray acabou decidindo não contratar o lateral-direito.

Bayern de Munique: comprador para Sacha Boey ainda não está à vista

No Bayern de Munique, Boey, por sua vez, já não tem mais perspectiva esportiva. O diretor esportivo Max Eberl deixou claro recentemente que o recordista de títulos está aberto a vender tanto Boey quanto Bryan Zaragoza e Joao Palhinha. "Temos com Sacha, Bryan e Joao três jogadores em relação aos quais estamos muito abertos a negociá-los", explicou Eberl em conversa com a imprensa. O dirigente de 51 anos foi ainda mais claro em seguida: "Para os três, o futuro no Bayern de Munique não existirá. Se um deles decidir ficar aqui, então será relativamente duro e complicado para ele, porque não terá um papel importante."

Boey havia se transferido em janeiro de 2024 do Galatasaray para o Bayern de Munique por cerca de 30 milhões de euros, mas nunca conseguiu se firmar em Munique. Em 38 jogos oficiais, o jogador de 25 anos marcou um gol e deu mais seis assistências. Seu contrato vai até 2028. No momento, porém, não há sinais de uma transferência para o francês.