Consequência da Libertadores, Grêmio x Caxias é cancelado pelo Gauchão

O encontro do estadual estava atrasado e agora volta a ficar sem data após adiamento do jogo do Tricolor contra o Del Valle

Com a mudança do jogo do Grêmio contra o Independiente Del Valle, pela Libertadores da América, a Federação Gaúcha de Futebol acabou cancelando o jogo entre Caxias x Grêmio, que seria no próximo sábado (10) para uma data ainda não definida. Esta partida entre Caxias x Grêmio é um jogo atrasado da primeira rodada do estadual.

A mudança do dia e o local do jogo entre Independiente Del Valle x Grêmio se deu porque dois atletas do Tricolor, o goleiro Paulo Victor e o lateral direito Vanderson, testaram positivos para Covid-19.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Por este motivo, o governo equatoriano proibiu a delegação gremista de sair do hotel para o treino da tarde desta terça-feira, descumprindo o protocolo estabelecido pela Conmebol e os governos dos países com times envolvidos na Libertadores. Quando há um ou mais jogadores que testaram positivo para Covid-19, o regramento prevê que estes devem ficar em isolamento e os demais jogadores podem treinar e jogar no país.

“Nós achamos uma medida prudente e principalmente desportiva, no sentido em organizar o equilíbrio da partida. Portanto o Grêmio se posiciona completamente de acordo com a decisão da Conmebol em mudar o jogo para o Paraguai”, destacou o presidente gremista Romildo Bolzan Júnior.

Os jogadores que testaram positivo estão retornando em voo fretado para Porto Alegre. A delegação gremista sairá nesta quarta-feira de Quito para Assunção, onde encara na sexta o Independiente Del Valle.