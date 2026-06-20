Consenso raro no Camp Nou... Os astros do Barcelona pressionam pela contratação deste jogador

O atacante argentino Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, conta com amplo apoio dos jogadores do Barcelona para se juntar ao elenco do clube catalão, tendo em vista o interesse da diretoria esportiva em contratá-lo para a próxima temporada.

O jornal espanhol “Mundo Deportivo” informou que Gavi, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Ronald Araújo e Marc Bernat expressaram seu entusiasmo com a ideia da contratação do atacante argentino de 26 anos, em um raro consenso dentro do vestiário.

Javi foi o último a se pronunciar sobre o assunto durante a concentração da seleção espanhola. Em entrevista à rádio “RAC1”, quando questionado sobre qual jogador da Copa do Mundo gostaria de ver no time, ele respondeu, sem hesitar: “Julian Álvarez”, elogiando seu entusiasmo e espírito competitivo.

Por sua vez, Pau Kubarsi descreveu o jogador argentino como “um atacante de nível mundial, do calibre do Barcelona”, afirmando em declarações ao jornal “Mundo Deportivo” que “todos nós sabemos o quanto ele é habilidoso” e ressaltou a dificuldade de enfrentá-lo: “Não dá para relaxar nem por um instante, pois ele está sempre procurando espaços”.

Ronald Araújo foi o mais entusiasmado em elogiar Álvarez, tendo dito ao jornal “Mundo Deportivo”: “Para mim, ele é um dos melhores atacantes do mundo, e os melhores devem estar conosco”, em declarações que não foram bem recebidas pelo Atlético de Madrid.

Marc Bernal também apoiou a ideia abertamente quando questionado em uma entrevista rápida ao jornal “Ara”: “Eu contrataria Julián Álvarez”, enquanto Dani Olmo indicou indiretamente que “qualquer reforço que fortaleça o time e eleve seu nível será sempre bem-vindo”.

Esse consenso também fica evidente em uma enquete realizada pelo jornal “Mundo Deportivo”, na qual 36,32% dos sócios do clube votaram em Álvarez como a melhor contratação em potencial para a próxima temporada.

A admiração por Álvarez não se limitou aos jogadores do Barcelona, mas se estendeu a Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, que disse durante a Copa do Mundo, em entrevista à rádio Cope, quando questionado sobre qual jogador escolheria de outra seleção: “Eu escolheria Julián Álvarez, acho que ele é um jogador fantástico”, acrescentando: “Ele se encaixaria perfeitamente na equipe”.

No entanto, a contratação de Álvarez parece ser uma negociação complicada, já que o jogador tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2030, com uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros, o que torna quaisquer negociações futuras extremamente difíceis.

Vale lembrar que a diretoria esportiva do Barcelona está convencida de que Álvarez é uma aposta segura para reforçar o ataque, especialmente após o consenso claro dentro do vestiário sobre sua qualidade e capacidade de fazer a diferença em partidas importantes.