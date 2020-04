Conselhos a Cristiano Ronaldo e Jesus mais longe do Fla: Maniche fala em live da Goal

O ex-volante falou, ainda, sobre seus ex-companheiros brasileiros em Portugal

O português Maniche participou de uma live no Instagram da Goal. Hoje comentarista de um canal em , o ex-volante falou sobre suas amizades com brasileiros no futebol, sobre Jorge Jesus e o sobre o craque Cristiano Ronaldo.

Maniche passou por três grandes clubes portugueses ao longo de seus 16 anos de carreira profissional, o ex-jogador atuou ao lado de diversos brasileiros,, entre eles o meia Carlos Alberto, com quem dividiu vestiário no entre 2004/05.

Na opinião do português, o ex-jogador do tinha capacidade de jogar em qualquer clube europeu, para ele é raro encontrar jogadores com o talento que tinha. "Ele poderia jogar em qualquer equipe da Europa. Só não jogou porque não quis", afirmou sobre o amigo que chama de "feijão".

Outro jogador exaltado por Maniche foi o craque, também português, Cristiano Ronaldo. O cinco vezes melhor do mundo tem muita admiração por seu veterano na seleção portuguesa, e é recíproco. O ex-jogador coloca Ronaldo como um sucessor de Fio e considera um "privilégio" por ter jogado com os dois. "Eu costumo dizer que bebi a água do Figo e entreguei o copo ao Cristiano Ronaldo", brinca.

Quando jogaram juntos, CR7 ainda era muito novo e o ex-volante entende que ele tinha um papel de tentar, como todos os veterano com os mais jovens, potencializar e mostrar o caminho certo na carreira profissional. Ao ver o carinho que Ronaldo tem com ele, Maniche se diz muito orgulhoso.

Mas, apesar dos ensinamentos, o ex-volante garante que o jogador que Ronaldo é mérito apenas dele próprio. "Tudo o que ele está fazendo, já tinha. Não ensinamos nada mais. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Tudo isso foi trabalhado por ele, o mérito é só dele", disse.

Mudando de função e misturando e Portugal novamente, Maniche também falou de Jorge Jesus. "Não sei o que mais ele pode conquistar no . Já conquistou respeito, já conquistou admiração e já conquistou títulos", disse Maniche, que acredita que pandemia não é desculpa para que Jesus ainda não tenha renovado seu contrato: "se fosse pra renovar, acho que já teria renovado".

Para o ex-volante, o treinador do Flamengo é muito exigente e taticamente perfeito, o que acaba por cansar muito os jogadores mentalmente: "É um treinador que os jogadores só aguentam dois anos".

Na opinião dele, vai ser difícil que o Flamengo consiga manter seu treinador "que conseguiu tudo" por lá, mas ao mesmo tempo acredita que os times europeus que têm a dimensão do português já estão com o cargo de técnico preenchido, mas que ele pode projetar para ganhar em um futuro próximo.