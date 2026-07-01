Conselho especial para Weghorst: “Leve a Bíblia na bolsa, a Playboy junto e mostre seus músculos”

Wout Weghorst concluiu, no final de junho, sua transferência do Ajax para o FC Twente. Com isso, um dos jogadores mais marcantes da Eredivisie continua atuando na Holanda. Weghorst é frequentemente criticado por causa de sua personalidade, e até mesmo o ex-agente de jogadores René Wagelaar não tem grande consideração pelo jogador da seleção holandesa.

Wagelaar, na qualidade de analista, quase nunca esconde sua opinião. Semanalmente, ele dá sua avaliação sobre o que está acontecendo no FC Twente. No programa de debate sobre futebol “VoetbalTijd”, ele deixa claro que não é fã de Weghorst. Segundo Wagelaar, não há nada de negativo a dizer sobre a mentalidade do atacante de 33 anos, mas ele tem dificuldade com a maneira como o jogador se apresenta. “Em termos de personalidade, não tenho nada a ver com ele. Ele tem um caráter vencedor, mas toda aquela falsidade em torno disso, eu não gosto nem um pouco”, afirma Wagelaar. “Vamos ver se ele consegue ajustar um pouco isso no Twente, agindo de forma mais normal.”

O ex-agente de jogadores explica em seguida o que quer dizer com isso. “O que é normal para mim? Não ficar de joelhos por um quarto de hora diante da torcida depois de perder uma final da FA Cup. Acho tudo isso falso. Muitas pessoas pensam assim.” Ele também destaca a reação emocional de Weghorst após a eliminação da Seleção Holandesa na Copa do Mundo.

Mesmo assim, Wagelaar não duvida das qualidades esportivas do atacante. Ele espera que Weghorst também possa ser importante no FC Twente na Eredivisie. “Vamos ver se ele consegue se adaptar. Ele vai marcar quinze gols na próxima temporada, talvez até mais. Ele é bom o suficiente para jogar contra todos esses adversários mais fracos. Mas já está um pouco desgastado, então vamos ver por quanto tempo ele aguenta. Principalmente, deixar de lado aquelas palhaçadas estranhas.”

Para finalizar, Wagelaar encerra com uma piada chamativa. “Meu conselho: deixe a Bíblia na bolsa e tire a Playboy, mostre umas belas fotos para os rapazes e aí ele já terá conquistado todo mundo por aqui. Aí ele vai se dar bem, eu acho.”

Crítica de Kramer

Wagelaar não é o único que se manifestou criticamente sobre Weghorst. Michiel Kramer também se pronunciou recentemente no programa “De Oranjezomer” sobre o atacante e indicou ter dificuldade com o comportamento dele.

“Tenho respeito pela carreira que ele construiu, mas ele é meio esquisito. Isso se reflete principalmente em suas atitudes”, disse Kramer. Ele se referiu ao período em que Weghorst ainda jogava pelo FC Emmen. “Eu também joguei contra ele quando ele estava no Emmen e, naquela época, ele não lia a Bíblia antes do jogo, não jogava água no rosto nos vestiários e ainda não gritava tanto assim.”

Segundo Kramer, o comportamento do atacante nem sempre parece autêntico. “Às vezes tenho a impressão de que tudo isso é um pouco exagerado.” O ex-atacante ressaltou, porém, que sua opinião se baseia na impressão que tem de fora.

“Não posso confirmar, pois não o conheço. Mas, visto de fora, às vezes acho que é um pouco exagerado, e tudo bem, mas às vezes isso me irrita. Para mim, não parece sincero. Não o conheço pessoalmente, mas conheço alguns jogadores que o conhecem e que dizem o mesmo que eu”, concluiu Kramer.