Conselho Deliberativo aprova reforma que permite reeleição no São Paulo

Tema será votado na Assembleia Geral de sócios do clube. Associados também têm que permitir a mudança no Estatuto Social

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou, em votação encerrada às 17h (de Brasília) desta terça-feira (5), a reforma estatutária que permite as reeleições do presidente e do mandatário do Conselho. O tema teve 157 votos favoráveis contra 68 contrários e duas abstenções.

Agora, o tema terá que ser debatido na Assembleia Geral de sócios do clube. Ainda não há data definida para a realização da votação. O mais provável é que isso aconteça ainda em 2022, como soube a GOAL.

Se houver a aprovação da reforma estatutária pelos associados, o presidente do clube, Julio Casares, e o mandatário do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Júnior, poderão se reeleger ao término de seus mandatos. Ambos ficarão no clube até dezembro de 2023 ao menos.

Será a segunda vez em 2022 que grupos políticos do São Paulo tentarão a reeleição; Em janeiro, sócios recusaram a mudança, que tinha mais temas envolvidos.