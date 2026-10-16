Em um dia tenso e sem precedentes na história do futebol espanhol, o anúncio da LaLiga sobre a formação da nova Comissão Delegada, um de seus órgãos mais poderosos, influentes e sigilosos, coincidiu com a explosão da mais violenta crise verbal entre seu presidente, Javier Tebas, e o Real Madrid.

O anúncio veio na sexta-feira, poucas horas depois de uma escalada grave, na qual Tebas comparou os métodos do canal de televisão do Real Madrid aos métodos de propaganda usados pelo ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels. O clube merengue respondeu com um comunicado oficial de tom duríssimo, no qual exigiu a renúncia imediata do presidente da liga de seu cargo como presidente da LaLiga e de seu cargo como primeiro vice-presidente da Federação Espanhola.

Retorno surpreendente e manutenção de cargos

O jornal espanhol "AS" revelou que o Real Madrid manteve na nova formação sua polêmica cadeira dentro da comissão (como membro), além da permanência de Miguel Ángel Gil Marín, CEO do Atlético de Madrid, em seu cargo de primeiro vice-presidente.

No entanto, o desdobramento mais marcante foi o retorno surpreendente do Barcelona à comissão, após sua saída abrupta e inesperada há dois anos, em protesto contra a forma de gestão da liga.

Por que é a comissão mais perigosa da Espanha?

A Comissão Delegada não é um órgão meramente protocolar, mas sim a verdadeira cozinha onde são tomadas as decisões estratégicas decisivas, sem necessidade de recorrer à assembleia geral.

De dentro dela foram lançados projetos que mudaram o futuro da competição, como o plano "Impulso" e o controverso acordo com o fundo de investimentos "CVC". Nela também são discutidas, em primeira instância, alterações nas normas do fair play financeiro.

Uma só sala, todos os conflitos

A nova formação se transformará em algo parecido com um "conselho de guerra", já que se reunirão em uma única sala todas as partes dos conflitos atualmente abertos:

Primeiro, o confronto direto entre Tebas e o Real Madrid, que atingiu seu ponto máximo nesta sexta-feira, sabendo-se que Florentino Pérez não comparecerá pessoalmente e a representação ficará a cargo de Begoña Sanz, vice-diretora-geral do clube.

Segundo, o novo conflito entre Barcelona e Atlético de Madrid, em razão do caso do atacante Julián Álvarez, que detonou a desavença entre os dois clubes neste verão, num momento em que a relação do Barcelona com Tebas apresenta uma melhora notável.

A comissão se completa com clubes alinhados à corrente de Tebas: Sevilla, Alavés, Villarreal e Eibar, que ocupará o cargo de segundo vice-presidente, à espera da definição dos representantes da segunda divisão.



